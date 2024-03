Tumbes Gobernador de Tumbes cree que asesinado exalcalde de Zarumilla era extorsionado

Segismundo Cruces estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, lamentó la muerte del exalcalde de la provincia de Zarumilla Jhon Cristhian Palacios, quien fue asesinado a balazos por presuntos sicarios a las afueras de su vivienda.

En Ampliación de Noticias, la autoridad regional descartó que Palacios haya sido víctima de un intento de asalto.

“No ha sido robo, pero sí sabemos que de alguna u otra manera han sido sicarios. (...) Estoy más que seguro que ha sido extorsionado. No sabemos cómo ha sido ni qué monto le han pedido”, refirió Cruces.

El gobernador dijo desconocer las causas de este ataque ni la procedencia de los presuntos sicarios, que acabaron con la vida del exalcalde.

“Pueden ser peruanos como pueden ser ecuatorianos. Digo ‘pueden ser’, porque no tengo una certeza de a quién tengo que acusar. (...) Han matado a un exalcalde que solamente era un hombre de a pie”, declaró.



Exalcalde asesinado

El exalcalde de la provincia de Zarumilla Jhon Cristhian Palacios (48) murió tras ser víctima de un ataque de sicarios a las afueras de su vivienda.

El exburgomaestre recibió un disparo en la cabeza, cuando salía de su casa, ubicada en la calle Grau. Al momento del ataque, se encontraba con su esposa, quien se salvó de ser baleada.

En diálogo con la prensa, el general PNP Javier González Novoa, jefe del Frente Policial de Tumbes, indicó que ya se vienen efectuando operativos para dar con los delincuentes, incluyendo zonas rurales, pues no se descarta que intenten huir a Ecuador.

La Policía Nacional aclaró que no se tiene registro de denuncias por parte de la exautoridad por alguna amenaza o extorsión; no obstante, no se descarta que este sea uno de los móviles.