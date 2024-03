Tumbes: fallece exalcalde de Zarumilla tras ataque de sicarios en la puerta de su vivienda

Jhon Cristhian Palacios Palacios falleció luego de ser víctima de un disparo en la cabeza cuando salía de su casa junto con su esposa en la calle Grau.

Palacios, de 48 años, recibió un disparo en la cabeza la mañana de este martes, tras lo cual fue trasladado de emergencia al hospital Regional de Tumbes. | Fuente: Facebook

El exalcalde de la provincia de Zarumilla Jhon Cristhian Palacios Palacios, falleció tras ser víctima de un ataque de sicarios a las afueras de su vivienda, según confirmó su familia.

Palacios, de 48 años, recibió un disparo en la cabeza la mañana de este martes cuando salía de su casa, ubicada en la calle Grau. Al momento del ataque, se encontraba con su esposa, quien se salvó de ser baleada y no pudo identificar a los delincuentes.

La exautoridad fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Tumbes. Luego de casi tres horas, pese a los esfuerzos del personal médico, Palacios sufrió muerte cerebral y un paro cardiaco, confirmándose su deceso alrededor de las 2:30 p. m.

Mientras tanto, en la zona del ataque, la Policía halló cinco casquillos de bala. Asimismo, iniciaron con las indagaciones para establecer las razones del atentado contra la exautoridad, quien es hermano de la actual gobernadora regional de Tumbes, Avelina Palacios.

Sin denuncias por extorsión

En diálogo con la prensa, el general PNP Javier González Novoa, jefe del Frente Policial de la región, indicó que ya se vienen efectuando operativos para dar con los delincuentes, incluyendo zonas rurales, pues no se descarta que intenten huir a Ecuador.

"Hasta el momento, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en la zona y se tiene versiones de que habrían participado a bordo de motocicletas, no serían dos personas, podrían ser hasta más", refirió.

Asimismo, la Policía aclaró que no se tiene registro de denuncias por parte de la exautoridad en donde sea sujeto de amenazas o extorsión; no obstante, no se descarta que este sea uno de los móviles.