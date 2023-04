Gobernador de Tumbes tras lluvias: "No sabemos cuánta ayuda humanitaria llegará a la región"

Segismundo Cruces Ordinola, gobernador regional de Tumbes, indicó que el Ejecutivo no le ha informado cuánta ayuda humanitaria llegará a su región, afectada por las lluvias intensas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Captura

No tiene información. El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, confirmó que no sabe la cantidad de ayuda humanitaria que recibirá su región por parte del Ejecutivo.

En conversación con La Rotativa del Aire, la autoridad indicó que nadie le ha informado el tipo de ayuda que recibirá Tumbes. De acuerdo con sus declaraciones, envió un documento con lo que necesita su región, pero nadie le ha respondido.

“De las 500 toneladas de ayuda humanitaria que llegará al norte, no sabemos cuánto llegará a Tumbes. Habíamos mandado un documento con las maquinarias que necesitamos. Pedimos dos retroexcavadoras, dos excavadoras, camiones y volquetes, pero no sabemos cuáles vendrán, si vendrá una moto u otros aparatos para limpiar las calles, no sabemos cuánta maquinaria vendrá y cuánto ayuda humanitaria. Qué le puedo decir al pueblo, qué vamos a repartir unos cuantos víveres. Tengo que repartir a los pueblos más damnificados”, indicó.

Gobernador solicita destrabar proyectos

Ante los inconvenientes que tiene su región a causa de las fuertes lluvias, el gobernador regional de Tumbes solicitó al Gobierno Central destrabar algunos proyectos para poder avanzar más rápido en los trabajos de limpieza.

“En Tumbes queremos ayuda permanente del Gobierno Central para destrabar todos los proyectos. Nosotros contábamos con un presupuesto, pero no alcanza. El presupuesto es de 105 millones de soles, los cuales habíamos priorizado para obras; sin embargo, hemos tenido que recopilar todo el presupuesto, 20 millones de soles más aproximadamente, para destinarlo a otras obras mínimas. Para una quebrada, por ejemplo, se ha invertido un millón, por lo que ahora estamos priorizando”, enfatizó.

No hay comunicación constante con el Ejecutivo

Al ser consultado sobre el flujo de comunicación que tiene con el Ejecutivo, Segismundo Cruces Ordinola indicó que solo ha dialogado con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

“El canal de comunicación es el ministro de Defensa. Nosotros nos comunicamos con él. Hace un mes y medio vino la presidenta (Dina Boluarte) y no contamos con una ayuda plena y sincera. Con el ministro Chávez, la última comunicación fue hace 20 días, estuvimos conversando y solo decía que algunas cosas se puedan hacer, pero otras no. También tenemos problemas con Vivienda, también tenemos problemas con Transportes. Ellos dirigen el país por teléfono. Necesitamos una presencia en el sector.

De acuerdo con el presidente regional de Tumbes, alrededor de 7600 personas no pueden habitar sus viviendas. Además, varias zonas se encuentran aislados, tales como Bigotes, Cienego, Fernández y Casitas. Según indicó, solo ha podido sobrevolar dos poblados, pues el helicóptero que tenían a disposición se malogró.