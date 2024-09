Tumbes: investigan a una médica acusada de permitir que un perro se eche en una camilla para pacientes [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tumbes Tumbes: investigan a una médico acusada de permitir que un perro se eche en una camilla para pacientes

El Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría de Tumbes abrió una investigación contra la médica Juana Ramírez Peña, quien aparece en un video donde se aprecia a un perro durmiendo en una camilla para pacientes. Así lo anunció el director del nosocomio, Raúl Rivera Clavo.

La denuncia surgió cuando una mujer fue con su hija al servicio de Nefrología y, según su denuncia, la médico no quiso dejar ingresar a la niña. Pero la señora le indicó que la menor era la paciente y, recién, la doctora permitió el ingreso de ambas; con la condición de que no tocaran al perro, que reposaba en una camilla y recibía aire de un ventilador.

“No hace nada el perrito, pero no la toques, ¿sí? Es que no te conoce, no hace daño. Está durmiendo, entonces te puede asustar, ¿ya? Por eso es que no quiero que lo toques…”, se le escucha decir a la doctora.

“Se ha subido por malcriada, porque ella no sube; pero se ha puesto malcriada”, agregó.

La madre solo cargó en sus brazos a su niña y entregó los documentos para la atención médica, pero grabó la escena con su celular.

La escena ha generado opiniones divididas

El video se propagó por las redes sociales y generó una controversia entre las personas que denunciaron que deben esperar horas para obtener una camilla, y otros que abogaron por el gesto con el can.

En diálogo con RPP, el director del hospital reiteró que se abrió un proceso de investigación a través de la Secretaría Técnica, por lo que no se descarta una sanción contra la médica.

En tanto, el consejero regional Roberto Ríos solicitó el cambio en la directiva del hospital, al alegar que no está haciendo respetar el principio de autoridad en este nosocomio tumbesino.