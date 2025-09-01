Tumbes: una comerciante y dos policías que le brindaban seguridad resultaron heridos tras ataque de delincuentes

Según las investigaciones policiales, la comerciante, que se dedica a la venta de pescado, venía recibiendo amenazas extorsivas por lo cual ya contaba con protección policial. Las tres personas se encuentran con pronóstico reservado.

Una comerciante que era presuntamente extorsionada y dos policías que le brindaban seguridad resultaron heridos tras ser atacados con disparos por presuntos extorsionadores. El ataque se produjo en el asentamiento humano Mafalda Lama en la ciudad de Tumbes, informó la Policía.

Según las investigaciones policiales, la comerciante dedicada a la venta de pescado venía recibiendo amenazas extorsivas por lo cual ya contaba con protección policial.

Las tres personas se encuentran con pronóstico reservado en el hospital regional de Tumbes, mientras la Policía desarrolla las pericias en la zona del ataque, el mismo que fue captado por cámaras de seguridad de la víctima.