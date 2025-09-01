Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Tumbes: una comerciante y dos policías que le brindaban seguridad resultaron heridos tras ataque de delincuentes

Tumbes: ataque de presuntos extorsionadores deja a tres personas heridas
Tumbes: ataque de presuntos extorsionadores deja a tres personas heridas
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según las investigaciones policiales, la comerciante, que se dedica a la venta de pescado, venía recibiendo amenazas extorsivas por lo cual ya contaba con protección policial. Las tres personas se encuentran con pronóstico reservado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una comerciante que era presuntamente extorsionada y dos policías que le brindaban seguridad resultaron heridos tras ser atacados con disparos por presuntos extorsionadores. El ataque se produjo en el asentamiento humano Mafalda Lama en la ciudad de Tumbes, informó la Policía. 

Según las investigaciones policiales, la comerciante dedicada a la venta de pescado venía recibiendo amenazas extorsivas por lo cual ya contaba con protección policial.

Las tres personas se encuentran con pronóstico reservado en el hospital regional de Tumbes, mientras la Policía desarrolla las pericias en la zona del ataque, el mismo que fue captado por cámaras de seguridad de la víctima.

Video recomendado
Tags
extorsionadores ataques

Más sobre Tumbes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA