Tragedia en Huancavelica: ocho fallecidos deja accidente de tránsito en vía Ticrapo–Mollepampa

Ocho personas fallecieron a causa de un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado en el anexo de Chauga, ubicado en la vía nacional que conecta las localidades de Ticrapo y Mollepampa, en la provincia de Castrovirreyna, en la región de Huancavelica. Así lo informó la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica.

El conductor del vehículo siniestrado resultó con lesiones leves y permanece en calidad de detenido, mientras se realizan las investigaciones del caso. En diálogo con RPP, el alcalde de Ticrapo, Giuliano Dávalos, lamentó el fallecimiento de las víctimas y brindó detalles del accidente.

“Hay ya ocho fallecidos, siete que han fallecido directamente en el accidente y uno que ha fallecido ya acá en el hospital. Es lamentable este hecho a vísperas de la Navidad”, indicó el burgomaestre.

Asimismo, la autoridad edil lamentó que el centro de salud de su localidad no cuente con ambulancias, por lo que hizo un llamado a las autoridades regionales y del Ejecutivo para que se les brinde un vehículo con estas características a la brevedad para atender emergencias.

“Un hecho que es de considerar es que nos nuestro centro de salud de Ticrapo no cuenta con una ambulancia. Ya hemos venido realizando gestiones para la adquisición a través del mismo Ministerio de Salud, a través del Gobierno Regional de Huancavelica. Les han dado en sesión de uso una ambulancia que estaba en mal estado, se la llevaron a reparar y hasta de eso ya hace casi medio año”, aseveró.

Los fallecidos han sido identificados como Guillermo Martínez Loza, Ahmed Martínez Arteaga, Maricruz Cerrón Lara, Yareli Calderón Herrera, Claribeth Calderón Herrera, Lidia Arteaga Chávez, Hildauro Mejía Arteaga y Danna Medina Cerrón.

En esa misma línea, la autoridad local hizo un llamado a las autoridades de la región de Huancavelica a apoyar a las familias de los heridos, ya que el SOAT no podrá cubrir con todos los costos médicos.

Heridos fueron trasladados al Hospital de Pisco

Según informó nuestra corresponsal en la región, los heridos fueron trasladados al Hospital de Pisco a bordo de movilidades particulares debido a que el centro de salud de Ticrapo no cuenta con una ambulancia equipada para ello.