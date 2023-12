Gobernador de Tumbes reconoce que obras en zona de Pampa de Hospital continúan abandonadas pese a las constantes lluvias

Tumbes Tumbes: gobernador reconoce que obras en Pampa de Hospital continúan abandonadas pese a las constantes lluvias

El gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, aseguró que en su región se ha avanzado en los trabajos de prevención con respecto a la próxima llegada del Fenómeno de El Niño, pero reconoció que en la zona de Pampa de Hospital las obras continúan abandonadas.

"No hemos tenido ninguna intervención. No fueron realizadas (...) Solamente quien entró a trabajar ahí es la ANA que tuvo que hacer tres o cuatro obras; sin embargo, esas no están de acuerdo a los pueblos y esas quedaron abandonadas. Después del ciclón Yaku, sobre todo nosotros, hemos participado; solamente nosotros dimos una maquinaria a todas las municipalidades, desde San Juan hasta Pampa de Hospital. Tenemos que comprender que esas municipalidades no tienen grandes equipos, pero tratamos de menguar porque es cierto que cuando llueve el río crece", expresó en el programa 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Segismundo Cruces Ordinola indicó que las lluvias fuertes se están dando muy seguido y de todas maneras brindarán su apoyo a Pampa del Hospital, debido a la escasa maquinaria que tiene la ANA.

"Nosotros sabemos que la ANA no tiene maquinaria y bueno, ello han hecho algo aunque sea. Sin embargo, nosotros que somos el Gobierno Regional estamos participando con el alcalde de Pampa de hospital y hemos hecho una relación de todas las obras que tenemos que atender inmediatamente ocurra algo", señaló.

Calles quedaron inundadas

Los vecinos de Puerto Pizarro, centro poblado de Tumbes, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que se registraron fuertes lluvias durante el último lunes 25 de diciembre, en Navidad.

Estas lluvias hicieron que la vía pública de este centro poblado quede inundada; a tal punto, que se hizo intransitable para los vehículos que circulaban por la zona. Y es que estas calles no están asfaltadas y tampoco tienen veredas; solamente en algunas partes. Como todo es tierra, el lugar se hizo lodo.

Son varias las familias perjudicadas por esta inundación, ya que más lluvias pueden registrarse en el transcurso del día y en las siguientes semanas, y hay sistema que filtre las aguas producidas. Por lo que, pueden entrar a las viviendas y esto puede mezclarse con el colapso de tuberías o desagües que podrían generarse.