Diversos ciudadanos criticaron que la presidenta no recorrió las zonas de mayor necesidad de ayuda | Fuente: RPP Noticias

La presidenta Dina Boluarte, junto a los ministros de Defensa, de Desarrollo Agrario, Del Ambiente y de Desarrollo Social, viajó hoy, sábado, a Tumbes para "inspeccionar y atender la emergencia" natural producto de las intensas lluvias.

Sin embargo, tras su visita, diversos ciudadanos criticaron que, presuntamente, ni la presidenta ni los altos funcionarios del Ejecutivo se dieron tiempo para recorrer las zonas más afectadas por las inundaciones en el centro poblado Puerto Pizarro.

"No hubo empadronamiento adecuado"

Las pobladores damnificados por las lluvias fueron los más indignados tras la visita de la jefa de Estado, puesto que, según dijeron, no recibieron la ayuda que les habían prometido.

Asimismo, criticaron que los municipios locales no empadronaran correctamente a los ciudadanos afectados por el desastre ambiental, ya que habrían "anotado" a grupos de personas sin comprobar que verdaderamente fueran damnificados.

Por ello, las madres de familia pidieron que se verifique la situación de cada persona antes de entregar la ayuda humanitaria que anunció el Gobierno central.

“Deberían ir a las casas más afectadas y darles (la ayuda). Yo no estoy de acuerdo con que hayan estado apuntando en la municipalidad y a cualquiera han puesto. No es así, porque mi casa sí está con harta agua, necesito calaminas y nadie me da ayuda. Hay gente que necesita realmente. Ahora que nos dé una mano el Gobierno regional y la municipalidad”, indicó una ciudadana.

Por su parte, durante su visita, la presidenta Dina Boluarte entregó, de manera simbólica, dos toneladas y media de herramientas que permitirán intervenir las viviendas afectadas y proteger a las que se encuentran vulnerables.

Asimismo, reconoció que el Estado carece de maquinaria pesada y motobombas, por lo cual están recibiendo el apoyo de la empresa privada para atender esta emergencia.

"A través de Indeci, advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado - hay que decir la verdad - tampoco, porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado", señaló la presidenta.



Además, sostuvo que en los siguientes días llegará más ayuda, consistente en alimentos, para las familias damnificadas y que ha dispuesto dos helicópteros para ayudar al traslado de personas que necesiten atención médica o para el transporte de víveres.