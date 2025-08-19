Tumbes: intervienen a 21 personas a bordo de embarcación ecuatoriana en aguas peruanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

21 ciudadanos ecuatorianos fueron intervenidos en el puerto de La Cruz, tras ser hallados a bordo de una embarcación extranjera en aguas peruanas, según informó la Autoridad Marítima Nacional y la Capitanía del puerto de Zorritos, en la región Tumbes.

El personal de la patrullera Río Cañete detectó la embarcación con bandera ecuatoriana a cinco millas del Puerto Pizarro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades marítimas.

Asimismo, las personas a bordo de la unidad desarrollaban labores de pesca con redes de cerco, actividad que se encuentra prohibida dentro de las cinco millas marinas del Perú.

Continúan las diligencias

Al cierre de esta nota, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos en el puerto de La Cruz.

Además, la embarcación de matrícula P0000884 y nombre Doña Patty 2, también se encuentra varada en el puerto tumbesino.