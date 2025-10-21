Un sismo de magnitud 6.0 remeció a Tumbes esta noche

El epicentro del sismo -sentido a la 7:05p.m.- se ubicó a 36 kilómetros al sureste de Zarumilla, a una profundidad de 70 kilómetros, reportó el IGP.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 6.0 remeció la región Tumbes esta noche, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a la 7:05p.m.- se ubicó a 36 kilómetros al sureste de Zarumilla; a una profundidad de 70 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado hasta el momento daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0701

Fecha y Hora Local: 21/10/2025 19:05:42

Magnitud: 6.0

Profundidad: 70km

Latitud: -3.65

Longitud: -79.99

Intensidad: III-IV Zarumilla

Referencia: 36 km al SE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 22, 2025

El movimiento telúrico se sintió de maneta muy fuerte en varias zonas de la región Tumbes, donde vecinos de varias localidades salieron de sus viviendas para ponerse a buen resguardo.

La reportera de RPP en la referida región fronteriza, informó que se escucharon sirenas en diferentes partes de la ciudad de Tumbes y la población permanece fuera de sus casas a la espera de réplicas y de información de parte de las autoridades.



El sismo no solo impactó Tumbes, sino que también fue sentido bastante fuerte en varias zonas de Piura, donde varios residentes también salieron de sus viviendas mostrando nerviosismo y alerta.

Se observó a comensales salir de restaurantes y negocios cercanos al centro de la ciudad de Piura, según el relato de la reportera RPP en esa jurisdicción.

Sismo de 6.4 en Ecuador



El movimiento telúrico también fue percibido en el país fronterizo de Ecuador. El Instituto Geofísico del Ecuador informó que la magnitud del sismo en su territorio fue de 6.4.



El organismo ecuatoriano ubicó el epicentro del movimiento de tierra a 6.7 kilómetros de Arenillas El Oro, con una profundidad de 11 kilómetros.