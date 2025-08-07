Más de un millón de arequipeños en riesgo ante posible erupción del volcán Misti, según el Instituto Geofísico del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos un millón de habitantes de la ciudad de Arequipa se encuentran en riesgo de verse afectados por la caída de cenizas si el volcán Misti entra en una fase eruptiva fuerte, advirtió el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera.

Según explicó, la última erupción del Misti ocurrió hace aproximadamente 2050 años, y si un evento similar se repitiera, las cenizas alcanzarían incluso a distritos alejados como Uchumayo, Yura, Cerro Colorado y Hunter.

"Si Arequipa tiene más de un millón de personas, de habitantes, evidentemente hay más de un millón de población que está expuesta. Y el volcán Misti es considerado de mayor peligrosidad, pero no porque esté en proceso eructivo, sino por la cantidad de población que está expuesta a un posible proceso eructivo", declaró.

En esa línea, Tavera precisó que el volcán se mantiene activo, ya que en su interior se han registrado constantes movimientos sísmicos; sin embargo, aclaró que aún no se detecta la actividad necesaria como para elevar el nivel de alerta a naranja, correspondiente a una fase eruptiva inminente.

Estas declaraciones las brindó durante la presentación de los resultados finales del “Estudio de Identificación de Zonas Expuestas” en el distrito de Paucarpata, los cuales servirán para organizar simulacros y establecer lineamientos de prevención ante una eventual erupción del volcán Misti.