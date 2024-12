Organizaciones en Ucayali expresaron su rechazo contra comentarios de diseñadora Anís Samanez

La diseñadora de modas sigue siendo criticada por sus expresiones sobre la comunidad Shipibo-Konibo luego de que no le permitieran compartir sus conocimientos sobre el arte kene.

La Organización Regional Aidesep en Ucayali, que alberga a 20 etnias indígenas, rechazó este lunes los comentarios de la diseñadora Anis Samanez quien, según ella, una comunidad nativa quiso cobrarle 5 mil dólares por mostrarle sus conocimientos sobre el arte kené, sistema de diseño de la etnia shipibo konibo.

El representante de esta organización indígena, Jamer Lopez Agustín, dijo que existe un desconocimiento hacia el "Perú profundo".

"Es lamentable. Creo que todavía hay ciudadanos peruanos como la señorita que sale en la nota que lamentablemente no conoce el Perú profundo. Creo que los ciudadanos amazónicos también somos peruanos y debe haber cierto grado y respeto a la cosmovisión que tenemos nosotros los pueblos indígenas", señaló a RPP.



Lopez Agustín también destacó el comunicado del Ministerio de Cultura rechazando los comentarios de Samanez y del editor de Vogue Latinoamérica, José Forteza.

Controversia por declaraciones

La diseñadora peruana Anís Samanez fue cuestionada luego de que se viralizaran extractos de su participación en un conversatorio sobre apropiación cultural realizado el pasado jueves. En los videos filtrados, ella relató que una comunidad Shipibo-Konibo se negó a compartir sus conocimientos sobre el arte kené a cambio de su experiencia en diseño de modas.

"Voy a esta comunidad shipiba y les digo 'me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño'”, expresó.

Agregó que se sintió indignada al recibir una inesperada respuesta de la comunidad, que señaló que lo que pedía tenía un costo. “De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuánto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, señaló a modo de queja.

Otro video muestra a José Forteza, editor senior de Vogue México y Latinoamérica, alegando que el patrimonio cultural les pertenece a todos y, por ende, se puede lucrar sin retribución económica a las comunidades, pero sí darles el reconocimiento por su arte. Además, Forteza dijo que “si no fuera por ella [Samanez], [las comunidades] seguirían muriendo de hambre”.

Samanez se disculpa

Samanez publicó este lunes un comunicado en sus redes sociales donde expresó su disculpa: "Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país. Fue un error de mi parte y lo lamento profundamente".

La diseñadora manifestó que no hubo intención de faltar al respeto hacia las tradiciones y comunidades que preservan el patrimonio cultural del país. Además, mencionó que había invitado al conversatorio a las mujeres artistas que en algún momento colaboraron con ella "para homenajear su gran talento", aunque no pudieron asistir.