Caso Saweto: Deudos piden la captura de todos los condenados que siguen prófugos | Fuente: RPP
Según la defensa de las víctimas, la Policía se demoró más de cuatro días en incorporar a Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix al sistema de requisitoriados.

Los familiares de los cuatro defensores ambientales asesinados en el 2014 por madereros en el caso Saweto piden a la Policía Nacional la captura de los condenados, quienes permanecen desde hace dos meses prófugos de la justicia. Así lo manifestó Jessica Quiroz, abogada de dos de las víctimas.

De acuerdo a la abogada, la Policía se demoró más de cuatro días en incorporar a Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix al sistema de requisitoriados, lo que, advierte la letrada, pudo facilitar la fuga. 

“Tuvimos un detalle importante que merece ser puesto en evidencia. Cuando nosotros hacemos el seguimiento de la requisitoria solicitada por el poder judicial, el sistema de la Policía Nacional se demoró en inscribir sus nombres en la lista de búsqueda y captura de requisitoriados”, contó para RPP. 

Los madereros fueron condenados en agosto de este año a 28 años de cárcel, además del pago de una reparación civil de 100 mil soles por cada víctima, asesinados en el 2014 en la comunidad nativa Saweto cuando se dirigían a una reunión en Brasil para coordinar con otras organizaciones indígenas la protección a sus territorios.

Ucayali Pucallpa

