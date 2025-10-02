Ucayali: lagarto aparece en calles de Pucallpa y joven evita que lo maten

De acuerdo con las informaciones, algunos pobladores agredieron al animal, causándole una herida en la cabeza.

Vecinos del distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, se vieron sorprendidos por la presencia de un lagarto que se desplazaba por la intersección de los jirones Amazonas y Alberto Abensur, tras una intensa lluvia registrada en la ciudad de Pucallpa.

El hecho fue registrado por un transeúnte, quien grabó al reptil mientras huía hacia un caño natural.

De acuerdo con las informaciones, algunos pobladores agredieron al animal, causándole una herida en la cabeza.

Sin embargo, un joven intervino para evitar que los vecinos mataran al lagarto.

Testigos aseguraron que el reptil logró huir sin mayores daños, refugiándose en un arroyo cercano.

Ante lo sucedido, especialistas de la Gerencia Forestal de Flora y Fauna Silvestre recordaron a la ciudadanía que, tras lluvias intensa, es común que especies silvestres salgan de su hábitat natural y se desplacen hacia áreas urbanas.

Por ello, exhortaron a no atacarlos y a comunicarse con las autoridades correspondientes para su rescate y reubicación.