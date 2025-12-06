Capturan en Lurín a fugitivo de la justicia española acusado de asesinar a menor de 16 años: llevaba 15 años prófugo

De acuerdo con la PNP, el presunto asesino ingresó al Perú el 11 de noviembre de 2010, un día después del asesinato de la menor. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Oficina de Interpol Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó este viernes en Lurín a Cristian Hernán Yong Granadino, alias ‘Chuki’, sujeto que se encontraba prófugo de la justicia española desde hace 15 años e incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol.

Yong Granadino tenía una alerta roja internacional vigente tras ser acusado de asesinar a una adolescente de 16 años el 10 de noviembre de 2010 en la localidad de Leganés, en Madrid (España).

De acuerdo con la PNP, el presunto asesino ingresó al Perú el 11 de noviembre de 2010, un día después del asesinato de la menor, según informó el general Aldo Juan Ávila Novoa, jeje de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

“Según la información que tenemos, la venía acosando [a la víctima], inclusive cuando estaba en estado de embriaguez, la acosaba a la menor. Tanto es así que un día se deja de tener contacto con la menor y aparece muerta y desmembrada en una maleta. El autor y sospechoso principal era este sujeto y, al día siguiente [del crimen], desapareció de la esfera de la justicia española”, indicó.

Asimismo, Ávila Novoa señaló que el sujeto tenía otra identidad en nuestro país y se desempeñaba como albañil.

“Aparentemente se estaba desarrollando como obrero con la identidad de Cristhian Jesús Mejía Yauri. Durante 15 años ha estado prófugo de la justicia con esta identidad, trabajando como obrero y en otras actividades que son materia de investigación”, acotó.

El caso

De acuerdo con la PNP, Yong Granadino es el principal sospechoso de asesinar a una menor de 16 años el 10 de noviembre de 2010 en la localidad madrileña de Leganés.

Asimismo, las autoridades sostuvieron que la víctima conoció a su presunto asesino cuando ella tenía 14 años y él 28. Además, según el entorno de la adolescente, "la relación estaba marcada por el maltrato”.

La PNP también precisó en un comunicado que, en octubre de 2010, semanas antes del crimen, la menor decidió terminar con Yong Granadino “tras soportar episodios de violencia física”.

"El día de su asesinato, [la víctima había] comido en su casa tras regresar del instituto y fue vista por última vez en compañía de una amiga. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un contenedor de basura por una persona sin hogar, envuelto en una maleta", precisó la PNP sobre el suceso.

Asimismo, las autoridades peruanas refirieron que en la escena del crimen se halló ADN del peruano. Además, según la investigación, el principal sospechoso compró con antelación un boleto de avión a Lima, por lo que habría planeado su crimen con anticipación.