De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento se registró a las 5:32 pm. | Fuente: RPP

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la tarde de este domingo en la ciudad de Atalaya, provincia de Atalaya, región Ucayali.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 5:32 p.m.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 11 kilómetros al sur de Atalaya y tuvo una profundidad de 116 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado III en Atalaya, dentro de la escala de Mercalli.

Último sismo

El último sismo reportado por el IGP fue uno de magnitud 4.0 en Cusco. Su epicentro se localizó a 8 kilómetros al suroeste de Santo Tomas, Chumbivilcas. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 118 kilómetros.



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0489

Fecha y Hora Local: 31/07/2022 17:32:29

Magnitud: 4.5

Profundidad: 116km

Latitud: -10.82

Longitud: -73.76

Intensidad: III Atalaya

Referencia: 11 km al S de Atalaya, Atalaya - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2022

