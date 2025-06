Abogado del presidente de la JNJ rechazó suspensión de Patricia Benavides, pero dijo que se debe acatar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wilber Medina, abogado de Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), rechazó la decisión del Poder Judicial de suspender temporalmente a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses.

En el programa ‘La Rotativa del Aire’, el letrado calificó de “ilegal” e “inconstitucional” la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que solo aceptó 24 de los 36 meses de suspensión requeridos por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, dijo que la resolución debe ser acatada por la defensa de Benavides Vargas.

“Soy coherente y defiendo principios al margen de las personas. Es una decisión que no se ha notificado, pero tiene que ser acatada nos guste o no. Le guste o no a la señora Benavides o a sus abogados. Estoy seguro de que son gente decente, van a acatar y van a interponer los recursos que correspondan”, declaró.

Para Wilber Medina, el juez Segismundo León Velasco no aplicó el principio de predictibilidad, tras recordar que en el pasado se rechazaron requerimientos similares contra los fiscales Tomás Gálvez y Luis Arce.

“Se comentó un pedido exactamente igual contra el doctor Tomás Gálvez. La señora Delia Espinoza pidió que le suspendieran de un cargo que todavía no ocupaba. ¿Qué dijo el juez Juan Carlos Checkley? Improcedente, porque el señor es aforado y tiene que pasar el Congreso su levantamiento del fuero. Otro, exactamente le pidieron lo mismo contra el fiscal Luis Arce, el doctor Saúl Peña resolvió en la misma línea, pues se trata de un aforado y no se le puede dictar esa medida en tanto no le levanten el fuero”, alegó.

“Ahora, el señor Segismundo León Velasco hace lo contrario a lo que en casos iguales han resuelto Juan Carlos Checkley y Saúl Peña, eso significa una clara violación del principio de predictibilidad”, agregó.

Wilber Medina: “¿Cómo voy a suspender a alguien que no ocupa el cargo?”

Bajo ese argumento, el letrado criticó que se suspenda a Patricia Benavides, puesto que nunca pudo retomar sus funciones a pesar de la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“La fiscal de la Nación se resiste a entregar el cargo. Pregunta, ¿cómo voy a suspender a alguien que no ocupa el cargo?”, se preguntó.

Por eso, Medina arremetió contra el juez Segismundo León Velasco y alegó que con su decisión jurisdiccional “ha superado a varios Cantinflas”.

Asimismo, el abogado del presidente de la JNJ dijo que es “muy remota” la posibilidad de que Benavides Vargas retorne al Ministerio Público, debido a que los plazos de apelación podrían tardar entre 20 a 30 días, un periodo en el cual expira su periodo de mandato, que inició el 2 de julio de 2022.

Finalmente, Medina insistió en que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría incurrido en el presunto delito de desobediencia a la autoridad por no haber acatado la resolución de la JNJ.

“Se ha roto un principio derecho, todos los peruanos somos iguales ante la ley, dice la Constitución, pero a partir del viernes 13 [de junio]; hay que hacer una precisión, salvo una, la señora Delia Espinoza”, concluyó.