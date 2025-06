JNJ anuncia procedimiento de "ejecución forzosa" para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, anunció este martes que ha "iniciado su procedimiento de ejecución forzosa" para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

"La JNJ, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General", manifestó Ríos en un pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook", aseveró en un pronunciamiento emitido a través de sus redes sociales.

Gino Ríos manifestó que la reposición de Patricia Benavides no constituye un nuevo nombramiento como fiscal de la Nación y lamentó que Delia Espinoza cometiera una "grave afectación al orden jurídico".

"Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico al estado de derecho. Los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas", añadió.

El titular de la JNJ criticó también a Espinoza Valenzuela por pretender atribuirles a todos los miembros de la entidad alguna responsabilidad penal tras la resolución que repone a Patricia Benavides.

"La fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, basándose en las declaraciones de un miembro de la JNJ que no votó en el acuerdo por no haber asistido en el informe oral por decisión propia y por ende no participó del debate, ha iniciado diligencias preliminares por la emisión de esta resolución", puntualizó.

Cabe resaltar que en este pronunciamiento estuvieron seis de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El ausente fue Francisco Távara, quien no votó en aquella sesión señalando que el caso estaba judicializado.

Gino Ríos, tras su pronunciamiento, evitar dar declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban en los exteriores de la sede institucional. El magistrado salió del lugar a bordo de un auto negro con lunas polarizadas.

Así se retiró el presidente de la JNJ luego de dar su pronunciamiento por el caso de Patricia Benavides. | Fuente: RPP/Alex Juárez