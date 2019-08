Alberto Vergara | Fuente: RPP

El politólogo Alberto Vergara consideró este lunes como una "desgracia" para la democracia peruana que hasta el momento la población no conozca una fecha para acudir a las urnas electorales, esto en medio de una crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el también escritor señaló que desconocer si el 2020 o el 2021 es el año de las elecciones generales refleja el "descalabro institucional" que vivimos de hace mucho.

"Es una desgracia para una democracia que no sepamos cuándo vamos a ir a votar. Creo que eso constituye un mínimo en nuestra institucionalidad en el país. En una democracia es fundamentalísimo que el calendario electoral sea conocido y uno puede actuar", dijo.



Alberto Vergara sostiene que no se puede juzgar al actual Poder Ejecutivo y Congreso de la República por la crisis de institucionalidad, ya que es un "proceso largo". Además, indicó que los peruanos debemos reconocer que no nos abocamos a solucionar estos problemas.

Reformar o persistir

Para Alberto Vergara hay de fondo una discusión en el país de quienes están a favor de reformar o persistir ante esta crisis política. Pero que con la convicción de un consenso y acuerdo podrían articularse.

"Me da la impresión de que ese es el gran debate que tenemos en el país desde hace varios años. Creo que existía la voluntad del país de reformar y dar prioridad a las cuestiones institucionales y anticorrupción desde hace tiempo, pero que se expresaban de manera difusa, caótica, intuitiva, intempestiva (...) Mientras que había otro sector, que ahora me parece muy claro, en esta alianza de la derecha, de Olaechea con el fujimorismo, de persistir. Para ellos lo fundamental no es la institucionalidad", dijo.

¿Adelantar elecciones es populista?

El analista político sostuvo que es "bastante ridículo" calificar de populista el proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones al 2020, vía referéndum, del Ejecutivo.

"Habría que ponerlo en los anales de la ciencia política porque sería el primer populista que enmienda leyes para irse", comentó.

Alberto Vergara precisó que hubiera esperado un Gobierno que pensara de forma más política y "doblegara al rival" para sacar adelantar las reformas.

"Siento que algún sentido dictaminó 'no hay más espacio, nos tenemos que ir todos'. Finalmente me cuesta aceptar que estamos en una situación así de radical. Ya soltaron la propuesta y nadie la va a retirar (...) es mejor que se vuelva a repartir la baraja y que sea la ciudadanía que recomponga esta situación", aseguró.

Relación entre crisis política y judicial



Alberto Vergara manifestó que la indignación de la ciudadanía está concentrada en los "lazos entre lo judicial y lo político". Citó como ejemplo de ello es el caso Odebrecht y la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".



"El mundo de la política, de la justicia, de las reglas y actores tiene una promiscuidad y un contubernio bastante preocupante", opinó el politólogo y agregó que esto consiguió cambiar el ánimo político del país.