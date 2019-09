El legislador aprista dijo que "el Ejecutivo no le puede poner plazos ni términos al Congreso”. | Fuente: Andina

El diálogo entre el presidente del Congreso Pedro Olaechea y el mandatario Martín Vizcarra aún no tiene fecha. El congresista aprista Jorge del Castillo fue consultado por El Comercio acerca de esto, la cuestión de confianza, el aeropuerto de Chincheros, entre otros temas.

Del Castillo afirmó que el Congreso se encuentra “dentro de los plazos normales” para debatir el adelanto de elecciones. “Lo que debe quedar claro es que el Ejecutivo no le puede poner plazos ni términos al Congreso. Si no concibe eso es porque no entiende la esencia de la democracia […]”, sentenció el parlamentario.

Él considera que ponerle un plazo al Congreso “es como ponerle un tiempo a la Corte Suprema para que emita una sentencia”, ya que se trata del Poder Judicial. Agregó que ve en el primer ministro Salvador del Solar ganas de impulsar el diálogo a diferencia del presidente, quien muestra una “actitud prepotente”, dijo Del Castillo.

Además, para el parlamentario pedir una cuestión de confianza sería “inconstitucional”. Según Del Castillo, las anteriores cuestiones de confianza incluían leyes y el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, aclaró que el pronunciamiento emitido sobre la cuestión de confianza “se refiere a leyes y no a reformas constitucionales”.

Por otro lado, el legislador fue consultado si Olaechea debe convocar elecciones generales en caso el presidente y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, renuncien a su cargo. “La Constitución dice elecciones, no elecciones generales”, sostuvo.

Desmintió que hubiera un consenso para convocar a elecciones general, como lo dijo Karina Beteta, y señaló: “No sé de dónde saca ese consenso cuando el tema ni siquiera se ha tratado”, respondió a El Comercio.

Por último, reconoció la labor del Ministerio Público que se encuentra investigando la adenda de Chincheros. “Ha tenido el atributo de obtener elementos […] que nadie, tampoco una comisión parlamentaria, había hallado. Muy bien, eso tiene su camino. Respetemos los caminos del Ministerio Público y el Poder Judicial”.

También lamentó la decisión de dejar atrás el retorno a la bicameralidad, por lo que de propuesta "interesante" de retomar la iniciativa de la Bicameralidad, debido a que es "la reforma más importante". También negó que el APRA conversará con Alfredo Barnechea para elecciones en 2020 o 2021.