La Defensoría del Pueblo se pronunció este sábado respecto de las declaraciones que realizó el excongresista Héctor Becerril sobre la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a quien se refirió con diversos calificativos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la Defensoría expresó su rechazo a los comentarios del exlegislador, los cuales consideró “denigrantes” y “agraviantes”, además de afectar a las mujeres que participan en política.

“Sus insultos afectan la integridad de las mujeres, especialmente de las que se dedican a la política, al descalificarlas por sus opiniones”, manifestaron.

Rechazamos calificativos denigrantes y agraviantes de @hectorbecerrilr contra titular del @MimpPeru, Gloria Montenegro. Sus insultos afectan la integridad de las mujeres, especialmente de las que se dedican a la política, al descalificarlas por sus opiniones.#NoMásViolencia pic.twitter.com/Bl8MaY1kG1 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 9 de noviembre de 2019

Postura de Becerril

El excongresista lanzó una serie de calificativos contra la ministra Montenegro, quien pidió que se respete el fallo de la jueza María de los Ángeles Álvarez, respecto del reembolso a la constructora brasileña Odebrecht por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, en Huánuco.

Al ser consultado por RPP Noticias sobre sus expresiones contra Montenegro, el exlegislador aseguró que lo dijo en sentido figurado. Sin embargo, consideró que la titular del sector Mujer dio esas declaraciones para continuar en el Ministerio.

“Lo digo en sentido figurado porque no puede tragar sable... con tal de seguir ganándose ese ministerio que no se ha ganado por su capacidad, porque no me van a decir ustedes que es medianamente inteligente, que conoce del tema. Esta señora no ha llegado a ser ministra por sus méritos", dijo.