Alan García: Abogado insiste en que hubo irregularidades durante diligencia en vivienda de expresidente

Reyna señaló que si la diligencia se hubiera realizado de otra forma "no estaríamos ahora lamentando el fallecimiento" de García Pérez. | Fuente: RPP/Andina

El abogado del fallecido expresidente Alan García Pérez, Erasmo Reyna, insistió en que hubo irregularidades durante las diligencias que se realizaron en la vivienda del exmandatario por parte de la Fiscalía.



"Este tipo de diligencias requieren de un protocolo y sabemos que por la condición de exmandatario del doctor García debió estar dirigiendo esta diligencia, acompañando al fiscal, un general o un coronel. Sin embargo, fue un comandante sin ‘expertise’ del tema, de una división de la PNP que no está vinculado a estas situaciones de estrés que requieren de una capacitación del punto de vista emocional y manejo de técnicas en el momento en que se produce esta diligencia", expresó Reyna a la salida del velatorio de García.



"Todo indica que esto no ha producido, razón por la cual tenemos este desenlace. Si se hubieran seguido los protocolos y las seguridades del caso, no estaríamos lamentando el fallecimiento", agregó.



Reyna refirió además que conversará con la familia de García para que su testimonio de los hechos sea agregado al acta de la denuncia de irregularidades. "Ya hay una investigación interna del Ministerio Público. Lo que sucedió en el domicilio en la mañana también será incluido", indicó.



El abogado señaló que existe responsabilidad política en el fallecimiento del exmandatario. "Fue una decisión de él, pero la diligencia se desarrolló y se debieron de dar las seguridades del caso para evitar estas circunstancias", apuntó.



Alan García Pérez se disparó en su habitación luego de que un fiscal y policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) llegaran a su casa para cumplir con la orden de detención preliminar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez y autorizada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena por el caso Odebrecht.