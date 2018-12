Ricardo Pinedo, secretario de Alan García. | Fuente: RPP Noticias

Ricardo Pinedo, secretario del expresidente Alan García, dijo que se comunicó con el ministro del Interior, Carlos Morán, a través del general Miguel Hidalgo. En conversación con RPP Noticias, dijo que cuando le llamó fue el ministro quien le ofreció resguardo policial al exmandatario.

“Yo recibí una llamada del general Miguel Hidalgo. Él me dijo, ‘el ministro Morán quiere comunicarse contigo’. Le dije que yo no tengo el número del ministro Morán, porque no lo conozco. Me dijo, ‘te paso su contacto por WhatsApp. Lo único que pide es que no le escribas por WhatsApp ni al teléfono de 9 dígitos. Solamente llámalo por WhatsApp’”, contó a RPP Noticias.

Ricardo Pinedo dijo que esta versión fue la que ofreció el pasado viernes ante la Fiscalía y como respaldo llevó “su registro telefónico de llamadas”. Además, detalló que luego de recibir la llamada del general Miguel Hidalgo habló con el expresidente Alan García donde le contó lo ocurrido.

Según Pinedo, García le dijo que llamara al ministro Morán. En la conversación con el titular del Interior, éste le dijo que “estaba preocupado por la integridad” de Alan García.

“[El ministro Morán] me dijo que dónde estábamos. Yo le dije que estábamos en la casa de Josefina, visitando a su hija y a su nieta del presidente García. Me preguntó a qué hora íbamos a estar en la casa, ‘estoy preocupado’ dijo. Yo le contesté en una hora y media. Me dijo que iba a poner un piquete de policías de asalto para proteger el inmueble. Cosa que yo agradecí”, indicó.

En enero de 2009, Miguel Hidalgo fue designado como Director General de la Policía Nacional del Perú. En noviembre de 2010, Hidalgo fue nombrado ministro del Interior, durante el segundo gobierno de Alan García.

El pasado 5 de diciembre, el líder aprista denunció un presunto 'chuponeo' por parte del Ministerio del Interior, debido a que un vehículo de dicho portafolio se encontraba en los exteriores de su domicilio. El caso es investigado por la Fiscalía de Miraflores.