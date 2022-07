Congresista Alejandro Cavero | Fuente: Congreso de la República

El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó ayer un proyecto de ley que busca evitar que el Congreso de la República realice sesiones ordinarias durante la madrugada.

Dicha iniciativa legislativa, suscrita también por parlamentarias como Adriana Tudela y Norma Yarrow, propone que el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y las comisiones parlamentarias no puedan sesionar "después de las 11:59pm. ni antes de las 7am."

"Ninguna sesión podrá llevarse a cabo después de las 11:59pm. ni antes de las 7am., salvo los casos en que la urgencia del tema lo amerite o ante el vencimiento de un plazo y previo acuerdo de la Junta de Portavoces" se lee en el texto.

De esta manera, el congresista Cavero busca modificar lo que establece el artículo 51 del Reglamento del Congreso para “limitar las horas de sesiones”.

Críticas a sesiones de madrugada

La iniciativa del parlamentario Cavero surge en respuesta a las críticas de diversas instituciones hacia el Parlamento debido a que, el pasado 16 de junio, las sesiones se prolongaron durante toda la madrugada y finalizaron a las 5:30am. del día siguiente.

“Los plenos sean en horarios en que la población pueda acompañarnos en este tipo de sesiones. Es un mal precedente que tengamos pleno de madrugada. [...] Dudo mucho que mis colegas estén al 100% para seguir en un pleno que va a dar las 2 de la mañana”, manifestó en dicha sesión pasada la congresista Noelia Herrera.

La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, justificó el horario afirmando que había varios temas pendientes.

“Hay muchos temas en agenda. Normalmente no hemos hecho plenos hasta tan tarde. Ya se está terminando la legislatura. Muchos presidentes de comisiones me piden sus proyectos de ley. Nosotros estamos acá presencialmente, congresista. Si viera, casi todos estamos acá. [...] Acá seguimos trabajando. Yo que he trabajado diez años acá, he estado plenos hasta las 4 de la mañana. No una vez, muchas veces”, sostuvo Alva.