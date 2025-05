Alejandro Salas deja la defensa de Martín Vizcarra ante el Congreso en protesta por falta de legisladores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, indicó este miércoles que no participará en la defensa del exmandatario en la votación de la denuncia constitucional que busca inhabilitarlo por la disolución del Congreso de 2019.

Durante su intervención ante el Pleno, el letrado consideró que los legisladores no están respetando el derecho a ser oído del expresidente, pues señaló que solo estaba presente el 30 o 40 % de los legisladores, que en víspera aprobaron que el Pleno sea semipresencial.

Salas continuó diciendo que el hecho de que él pudiera exponer argumentos jurídicos estaba de más, pues no iba a persuadir a un número reducido de legisladores, por lo que decidió ceder el uso de la palabra a Vizcarra para que pueda hacer su defensa en este caso.

“El hecho de que yo pueda establecer argumentos jurídicos hoy en este escenario. ¿A quién voy a persuadir? Solamente al 30 % de parlamentarios. De eso no se trata la justicia si se va a determinar sobre una persona, eso también es afectar el debido proceso, señor presidente del Congreso”, dijo.

“Acá, quienes van a decidir los destinos de una persona deberían estar presentes también y vemos a pocos, a alrededor del 40 %, el 30 % y creo que eso no es correcto. Por lo tanto, en respeto al ilustre Colegio de Abogados de Lima, a la medalla que llevo, yo no puedo seguir ejerciendo la defensa en ese sentido, así que le doy el uso de la palabra para que el expresidente pueda hacer defensa respecto a esos hechos”, añadió.

Cuestionamientos

La decisión del abogado generó desorden por parte de un grupo de legisladores de algunas bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, quienes reclamaron una falta de respeto por parte de Salas. El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) criticó al abogado y pidió que se retire del hemiciclo, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) tuvo una posición similar y exigió que se retire el letrado.

"Señor presidente, vamos a respetar el debido procedimiento parlamentario, hay que demostrar al expresidente que acá estamos en defensa de la Constitución y en la defensa del debido procedimiento. El señor abogado en ningún momento de su participación siquiera se ha acreditado ante el Pleno del Congreso y no tiene argumentos legales ni reales para poder defender al señor expresidente de la República. Bajo ese contexto solicito que el señor abogado, si no va a poder sustentar, porque ni siquiera se ha acreditado ante el Pleno del Congreso, no puede estar presente en esta sesión", dijo.

Por su parte, Lady Camones (Alianza para el Progreso), señaló que la decisión de Salas era una estrategia para que “caiga” la acusación constitucional, por lo que pidió a sus colegas no caer en lo que consideró un “juego” y que se permita la permanencia del abogado.

"Es claro que lo que se pretende aquí es viciar el debido proceso, impidiendo la presencia del abogado defensor. Si no quiere hablar, perfecto que se quede sentado, pero que se quede, porque están buscando la estrategia para que se vicie el debido proceso y luego caiga esta acusación constitucional. Así que no caigamos en este juego, por favor que se quede y que siga a hí como una pieza de adorno", indicó.