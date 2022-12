Alejandro Salas fue ratificado como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo de Promoción del Empleo, Alejandro Salas, recordó hoy que la vicepresidenta Dina Boluarte afirmó en diciembre de 2021 que, de progresar una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo, presentaría su renuncia al cargo.

El titular del MTPE se pronunció así luego de que el Pleno del Congreso admitiera a debate la tercera moción de vacancia presidencial contra Castillo Terrones.

“Ustedes pueden recordar lo que ella [Dina Boluarte] manifestó: ‘En caso de darse una vacancia, yo renuncio’. [Pero eso lo dijo solo una vez] Bueno, basta con que una vez ella diga algo para ser consecuente con lo que uno dice”, declaró a los medios de comunicación.

A pesar de mencionar la posición de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Salas se mostró confiado en que no progresará el nuevo pedido de destitución presidencial que promueve el congresista no agrupado Edward Málaga.

“Sin embargo, ese es un supuesto negado porque al presidente no lo van a vacar y tampoco inconstitucionalmente no lo pueden suspender. Porque no se puede forzar la Constitución, no estamos en dictadura, estamos en un Gobierno democrático”, enfatizó.

Salas Zegarra brindó estas declaraciones desde el distrito limeño de Miraflores tras participar en la exposición “Cárceles Productivas para el Mundo” junto al titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

"Si al presidente lo vacan, yo me voy con él"

El 7 de diciembre de 2021, y en un contexto en que se veía la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte, anunció que ella renunciará a su cargo si el Congreso de la República aprobaba vacar al jefe de Estado.

"¿Quién ha salido a defender el voto, si no fue la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente", expresó durante una actividad oficial junto al mandatario.

Aquella vez desmintió las versiones de que estaría detrás de la vacancia del mandatario, pues señaló que ha sido una de las personas que se "fajaron" para ganar las elecciones generales en segunda vuelta.

"Me da mucha tristeza que algunas voces ignorantes digan que la compañera Dina está detrás de la vacancia, cuando la compañera Dina, al igual que el compañero Pedro, nos hemos fajado para ganar estas elecciones. Y no solamente nos hemos fajado para ganar estas elecciones, sino le hemos dicho a la derecha 'no nos van a agachar la cabeza' y hemos pedido a la prensa a defender el voto de ustedes", señaló.