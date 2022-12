Con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó este jueves la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, cuyo debate y votación final será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 3:00 de la tarde. La discusión en estos días se centrará en si el Parlamento podrá conseguir los 14 votos, por lo menos, para lograr los 87 que se necesitan para su aprobación final.

El congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Parlamento, reconoció que los 14 votos que tendrían que conseguir en menos de una semana podría generar una sensación pesimista; sin embargo, resaltó como un hecho positivo que el Tribunal Constitucional dictara una medida cautelar a favor del Congreso mientras se decide si se aprueba o no la demanda competencial contra el Ejecutivo por la interpretación de la cuestión de confianza.

"En estos momentos uno podría ser tal vez pesimista y decir que no hay, pero de aquí a una semana podrían variar muchas cosas. Yo creo que el hecho de que el Tribunal Constitucional hoy le haya enmendado la plana al Ejecutivo ratifica lo que hemos venido diciendo frente a los congresistas oficialistas: que al presidente no le interesa tu cabeza", indicó.

Por su parte, el congresista Edward Málaga-Trillo, impulsor de la tercera moción de vacancia presidencial, destacó el avance del número de votos, ya que, según recordó, se tuvo 67 firmas para la presentación de la moción, la cual fue admitida a debate este jueves con 73 votos. A su juicio, esto revelaría que existen "votos ocultos que no se plasmaban en las firmas pero que se van a ir dando con el pasar del tiempo".

"No es tan sencillo como parece (llegar a los 87 votos). Las tendencias pueden cambiar de un lado y del otro y hay que ser muy claros en que en este ámbito se dan negociaciones. Probablemente (Pedro) Castillo va a buscar qué negociar, qué ofrecer a cambio de votos y nosotros no tenemos ese poder porque no tenemos el control de ministerios", reconoció.



En tanto, el congresista Roberto Chiabra se mostró escéptico de la posibilidad de alcanzar los 87 votos para la vacancia presidencial debido a la actitud de los parlamentarios oficialistas y reconoció que, de no aprobarse, esto "va a dejar muy debilitado al Congreso en general". A su juicio, el próximo 7 de diciembre "se va a decidir quién es quién en este Congreso".

"Yo dudo, pero estoy dudando de la inteligencia de los congresistas oficialistas y de sus aliados. Si ellos no se dan cuenta de que el objetivo del Gobierno es cerrar el Congreso y la escuchan en forma reiterada a la primera ministra que dice que no va a presentar una segunda cuestión de confianza, significa que asumen ellos que la primera ya está dada", reconoció.

"Si los congresistas no lo toman de esa manera y no lo toman con seriedad, yo diría que me he despedido de todos ellos porque lo que ha originado que se adelante la presentación de esta moción, que el acuerdo era presentarla cuando tuviéramos los 87 votos, es por la obligación de tomar la iniciativa ante un Gobierno que ha alterado el orden democrático", agregó.

Este jueves, el pleno del Congreso aprobó,con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación final será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 3:00 p. m.

La moción de vacancia es la tercera presentada contra el jefe de Estado en menos de un año y medio de su mandato. La misma fue firmada por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), así como por no agrupados.

Los congresistas, luego de aprobada la admisión a trámite de la vacancia, aprobaron con 58 votos a favor cambiar la fecha de presentación del presidente Pedro Castillo con su defensa legal en el pleno del Parlamento. En principio se iba a realizar el 12 de diciembre, pero se modificó para el 7 del mismo mes.

Se necesitan 87 votos a favor en el Parlamento para aprobar la destitución de Pedro Castillo como jefe de Estado. Esta cifra corresponde a los dos tercios del número total de congresistas.

El presidente Pedro Castillo afronta un nuevo pedido de destitución por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo. De acuerdo a esta solicitud, un documento de más de 100 páginas impulsado por Edward Málaga Trillo, es "inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".

