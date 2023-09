Alejandro Toledo: reprograman audiencia de instalación de juicio oral contra el expresidente

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, dispuso reprogramar para el 16 y 17 de octubre la audiencia de instalación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Asimismo, se determinó que la sesión se realizará desde las 9:00 a. m. y de forma presencial en la sede Carlos Zavala Loayza, ubicada al costado del Palacio de Justicia.

Sin embargo, Toledo Manrique participará de la audiencia a través de Google Meet, por lo que se solicitó se asigne una sala y la implementación del sistema de interconexión con el establecimiento penal en el que se encuentra recluido el expresidente.

Los acusados que no asistan sin justificación serán declarados reos contumaces.



Cabe señalar que se decidió reprogramar esta audiencia a fin de contribuir con una efectiva y debida realización de la etapa de juzgamiento, concediendo la oportunidad a las partes de acceder a los medios de prueba admitidos en etapa intermedia debidamente compaginados y ordenados en el expediente judicial, garantizándose su derecho a la contradicción.

El presente proceso es un expediente voluminoso que no solo implica más de 220 cuadernos y 50 tomos adicionales, sino que además la Procuraduría y la defensa del exmandatario no ha cumplido aún con proporcionar los medios de prueba que le fueron admitidos.

"Es un imperativo contar con un plazo adicional antes del inicio del juicio oral, no solo para concluir el trámite de la formación del expediente judicial, sino también para recabar los cargos de notificación cursados a los acusados Gonzalo Camet Picone (con domicilio en España) y Avrhaham Dan On (con domicilio en Israel), tramitados vía cooperación internacional, y que a la fecha no tiene respuesta", indicó el organismo.