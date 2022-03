Alfonso Chávarry, ministro del Interior. | Fuente: Presidencia

El ministro de Interior, Alfonso Chávarry, ofreció disculpas por el discurso que brindó por el Día Internacional de la Mujer, luego de las críticas que recibió de varias autoridades y personajes políticos.

“Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Fue esa ‘palabrita’ que reconozco, pero no lo hice con mala intención, muy por el contrario, yo siempre he valorado, he admirado a la mujer, la mujer es vida, en tal sentido les pido disculpas y ofrezco mis saludos a todas las mujeres del Perú y del mundo”, dijo Chávarry.

El discurso de Chávarry

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo el último lunes, en una ceremonia de reconocimiento a 18 lideresas del sector, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que la mujer es el complemento del hombre.



"Considero la mujer el factor primordial, preponderante en la vida del hombre. El éxito de los grandes hombres que llegan arriba es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida porque la mujer es la asesora, la mujer es la que vela por el bien del esposo. La mujer es la que vela por el desarrollo del hogar y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer. La mujer que nos dio Dios para ser el complemento para formar una familia y la compañera del hombre", expresó.















