Alfredo Thorne indicó que Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva se ha ganado la confianza de los inversionistas. | Fuente: Andina

El exministro de Economía Alfredo Thorne manifestó que el pedido público que ha hecho el candidato Pedro Castillo para que Julio Velarde permanezca al frente del Banco Central de Reserva (BCR) en un eventual gobierno suyo se trata de “un reconocimiento de la incertidumbre” y a la vez busca tranquilizar a los mercados. Indicó también que no solo debería nombrar a Velarde en un mitin, sino que también debería llamarlo directamente.

“Ha empezado bien tratando de convencer que Julio Velarde se quede. Creo que es difícil porque Velarde ha estado 15 años, me parece difícil que se vaya a quedar. Como decimos los economistas, hay que tener plan B. Creo que directamente Pedro Castillo no solamente debería nombrarlo en un mitin, sino que debería levantar el teléfono y llamarlo directamente. Si no es él, pues habría que buscar una persona que tenga las credenciales para manejar el Banco Central”, dijo.

Resultados oficiales para contrarrestar incertidumbre



De acuerdo al economista, el mensaje de tranquilidad a los agentes del mercado económico lo debe brindar el Jurado Nacional de Elecciones con la proclamación de los resultados oficiales.



“Tenemos que empoderar al Jurado Nacional de Elecciones para que de una vez decida cuál es el candidato ganador. Hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no nomine al ganador, ese candidato no puede conversar, empezar hablar con el Ejecutivo y conocer las decisiones que tendría que tomar en eventual gobierno. Si posponemos más esta situación, cada vez es más difícil para Castillo tomar el gobierno el 28 de julio”, dijo.



Incertidumbre de los mercados



Para Thorne, este mensaje de Pedro Castillo a Velarde “es un reconocimiento que la incertidumbre de los mercados esta siendo un factor negativamente y quiere tranquilizar a los mercados con respecto a su eventual presidencia”.

El exministro de Economía detalló que la incertidumbre del mercado se refleja en la actual volatilidad del dólar. “El tipo de cambio ha superado la barrera de 4 soles por dólar. Los extranjeros han venido vendiendo bonos soberanos, la gente legítimamente ha venido sacando su dinero, se nota las cuentas monetarias de que hay un flujo hacia dólares y reduciendo los dólares. El balance del Banco Central es un balance muy difícil de manejar. Por ejemplo, la impresión de dinero circulante ha incrementado 39% desde diciembre del 2019 y eso se ha utilizado para financiar el programa de Reactiva Perú. Entonces, el que entre al Banco Central va a tener una situación complicada. Por otro lado, cada vez que salen dólares del sistema, eso significa que nos dejan los soles y si los soles andan sueltos, entonces cada vez que hay más soles sueltos, la posibilidad de que la inflación aumente es mayor”, detalló.



Importancia del BCR

Thorne explicó que el BCR garantiza la estabilidad de la moneda y mantiene baja la inflación. En esa línea, indicó que la presidencia de esta entidad no puede estar puesta en piloto automático y que la persona a cargo debe ganarse su credibilidad y el respeto de los inversionistas y ahorristas. “Es un puesto sumamente importante, también es el vínculo con los extranjeros, con todos los inversionistas que compran nuestros bonos. Lo importante que sea independiente y autónomo, es que nos garantiza de que nunca más a va suceder lo que ocurrió en los años de 80 cuando el BCR, vía la emisión de dinero, financiaba los déficits fiscales”, dijo.



Thorne indicó que tanto Julio Velarde y Renzo Rossini, exdirector del BCR que falleció el año pasado durante la pandemia, se ganaron la confianza de los inversionistas, empresas y ahorristas. “Eso es lo que hacía que mucha gente comience a trasladarse a soles, que es lo que conocemos como la solificación. Mientras más gente tenga soles, más fácil es el manejo monetario de nuestro país. Se han ganado la confianza de que han sido arquitectos de programas muy difíciles, como Reactiva Perú”, dijo.



