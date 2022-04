El abogado criticó la propuesta del Ejecutivo sobre la consulta de Nueva Constitución. | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga criticó la propuesta que anunció este último viernes el presidente Pedro Castillo, quien dijo que enviará un proyecto de ley al Congreso para realizar una consulta popular sobre si se está de acuerdo con una nueva Constitución.

Esta consulta se tiene previsto realizarse durante las Elecciones Municipales y Regionales que se realizarán el próximo 2 de octubre. En conversación con La Rotativa del Aire, Quiroga precisó que no se contará con el tiempo suficiente para que se apruebe en el Congreso.

“Llamar a referéndum para la Asamblea Constituyente, que no existe en la Constitución, implicaría reformar la Constitución. Es un tema que no es rápido ni fácil y eso pasa por el Congreso. No podría hacerse por ley porque está condicionado con el artículo 206 de la Constitución, con lo que señaló el Tribunal Constitucional y con una ley aprobada por el Congreso hace unos meses”, explicó.

“Tratar de introducir una ley para que en las Elecciones Municipales y Regionales se haga la consulta sería inconstitucional, no tiene viabilidad e implicaría pasar por encima de la Constitución”, agregó.

Así, el abogado precisó que se requieren de dos legislaturas para esta modificación constitucional y en cada tiene que aprobarse con más de 87 votos. “O también podría hacerse el referéndum independientemente de las elecciones, pero no se llegaría para octubre”, indicó.

Quiroga además criticó los mensajes contradictorios del mandatario sobre la Asamblea Constituyente.

“El premier dice que tiene un mandato de cinco años, igual el Congreso, pero que este último puede ser disuelto. Cuando plantean la vacancia, los tildan de golpistas y él mismo ha dicho que hay en movimiento un golpe de Estado. Primero dicen que la Asamblea no está en agenda y ahora sí. Es como si tuvieran distintos asesores y le hablan al mismo tiempo”, concretó.

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la tarde de este viernes que enviará un proyecto de ley al Congreso para realizar una consulta popular sobre si se está de acuerdo con una nueva Constitución. Castillo propone que se consulte durante las Elecciones Municipales y Regionales que se realizarán el próximo 2 de octubre.

“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas Elecciones Municipales y Regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo con una nueva Constitución”, señaló el mandatario.

Desde la ciudad del Cusco, donde se desarrolló el Consejo de Ministros descentralizado, el mandatario confió en que el país saldrá adelante con el apoyo de su población, de los técnicos y del propio Congreso, sobre el cual dijo que debe agendar las necesidades del país.

“Estoy seguro que con la voluntad popular del pueblo peruano y con el apoyo de los técnicos y con el apoyo que va a agendar este Congreso de la República, vamos a salir adelante y no vamos a perder nuestro tiempo en otras cosas, sino más bien agendando estos problemas, estas necesidades en unidad”, indicó.