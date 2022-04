Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que en un sector de la sociedad "se está buscando el golpe de Estado permanente". Durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizada en Cusco, el jefe del Gabinete Ministerial pidió respetar "la voluntad popular" y permitir que el gobierno del presidente Pedro Castillo complete su mandato de cinco años.

"El pueblo tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la autodefensa y, por lo tanto, cuando nosotros venimos aquí a realizar este Consejo de Ministros Descentralizado, tenemos que atender lo que el pueblo pide. Tenemos que dejar que el pueblo tome decisiones, por supuesto dentro del ordenamiento jurídico y que se mantenga la estabilidad política, pero para eso el otro lado tiene que dejar su persistente tarea de la vacancia presidencial", indicó.



Premier Aníbal Torres: Este Gobierno, a pesar de los problemas y la coyuntura política, tiene el firme compromiso de atender la problemática departamental; por ello, los invoco a continuar trabajando juntos por un país mejor y por un mejor Cusco. #TrabajandoPorElPueblo pic.twitter.com/QUJj7ZZWiU — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2022

El titular de la PCM cuestionó a un sector de la población "pequeño, pero con un gran poder económico" de no reconocer el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones y acusó a este grupo de buscar "el golpe de Estado" desde que el jefe de Estado asumió el cargo mediante la vacancia, el juicio constitucional o incluso mediante la renuncia presidencial.

"No lo lograron en el Congreso, mediante la vacancia. Lo volvieron a solicitar, tampoco lo han logrado, y ahora es el juicio de acusación constitucional. O sea, no paran en ese propósito de destruir a la democracia y los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las autoridades que condenan el golpe de Estado, que mañana no salgan diciendo lo contrario", reprochó.

En su discurso, Aníbal Torres atribuyó estos intentos de vacancia a los grandes grupos económicos que se oponen a los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo para combatir a los monopolios, el acaparamiento de productos y la especulación de precios en el marco de la crisis mundial. Además, cuestionó que permanentemente se pretenda "obstaculizar" y "descabezar" al Ejecutivo para no dejarlo trabajar.

"El plan no termina ahí. El plan va a avanzar hasta lograr que algún o algunos altos miembros de las fuerzas militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de Estado. Ya el defensor del pueblo manifestó quien debe ser la próxima presidenta, la señora que perdió las elecciones, entonces debo invocar a todas las fuerzas políticas, a las autoridades para que nos pongamos de acuerdo y mantengamos la democracia", indicó.

