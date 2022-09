La congresista de APP, Heidy Juárez, se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones internas del partido. | Fuente: Congreso

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Heidy Juárez, afirmó que detrás de la difusión del audio protagonizado por el líder de su partido, César Acuña, y la presidenta del Parlamento, Lady Camones, hay una intención de “fraccionar” a la agrupación política.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora se pronunció así al negar rotundamente haber filtrado la conversación en la que se oye a Acuña Peralta pedirle a Camones Soriano la aprobación de un proyecto de ley que beneficiaría su campaña al Gobierno Regional de La Libertad.

A pesar de la polémica que se ha generado por la filtración de la citada conversación, Juárez afirmó que los once congresistas de la bancada se mantienen “muy unidos”

“[¿Se quiere separar a APP?] Yo creo que sí, nos quieren fraccionar como se hizo con AP, pero no lo van a lograr. Creo que no se va a lograr este objetivo, sino todo lo contrario. Nosotros los congresistas estamos muy unidos y tenemos constantes comunicaciones. No van a lograr dividir ni separar a la bancada”, declaró en ‘Ampliación de Noticias’.

Asimismo, recalcó que integra el partido desde el 2010 y que sería “incapaz” de traicionar la confianza de César Acuña, quien tendría entre sus planes políticos elevar al centro poblado Alto Trujillo a la categoría de distrito para obtener más votos.

“No permitiré que ningún medio de comunicación mancille mi nombre. Hace unos días me han apuntado con el dedo y me han señalado. Yo pertenezco a APP desde el 2010 y soy incapaz de traicionar la lealtad y el gran apoyo que he tenido del ingeniero César Acuña, no puedo traicionar eso”, recalcó.

“[¿Usted filtró el audio?] Niego rotundamente esa acusación que, por cierto, ha salido de la prensa, mas no de mi partido”, agregó.

Se somete a las investigaciones

Tras la difusión del audio, el excongresista y actual miembro de la Dirección Nacional de APP, Richard Acuña, afirmó que la persona que filtró la conversación “es una parlamentaria mujer de la bancada”. Al respecto, Juárez negó estar implicada y se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones internas del partido.

Así, la legisladora rechazó que por segunda vez se filtren los acuerdos de las reuniones internas del partido. Como se recuerda, en junio pasado se filtró un audio donde se oye a la ahora presidenta del Congreso, Lady Camones, tildar de “banda delincuencial” a la bancada de Acción Popular por el caso ‘Los niños’.

“Me someto a todas las investigaciones que mi partido crea conveniente para aclarar este mal percance, situación muy desagradable. Eso es lo que puedo decir sobre el tema de los audios, es algo que no debió darse y se tiene que investigar porque es la segunda vez que ha sucedido”, criticó.

Asimismo, Juárez señaló que, si el partido sospecha que ella fue la persona que filtró el audio, se “deben decir las cosas directamente” y presentar las pruebas que acrediten esa supuesta acusación.

“Si ellos tienen esa contundencia, es mejor hablar y decir las cosas directamente para poder aclarar esta situación. Es importante que las cosas no se queden a medias tinta, sino decir las cosas claras y con pruebas”, aseveró.

“Han dicho que ha sido una congresista y mujer, pero no han dicho nombres”, añadió.

En ese sentido, la parlamentaria reconoció que esta clase de incidentes generan desconfianza al interior del partido. “Todo esto salió del local del partido y esto me preocupa mucho”, expresó.

Audio sobre la vacancia está descontextualizado

En otro momento, la congresista Heydi Juárez se refirió al segundo audio donde la presidenta del Congreso, Lady Camones, habla sobre una posible vacancia contra el mandatario Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

Al respecto, recalcó que el audio está descontextualizado y que, en esa reunión, se estaba acordando el respaldo a la nueva moción de vacancia presidencial que prepara el congresista no agrupado, Edward Málaga.

“El presidente tiene muchos indicios y elementos que lo señalan [de corrupción]. Hay elementos suficientes para ser vacado, eso es lo que hemos expresado en la reunión”, precisó.





