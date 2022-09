Congresista Heidy Juárez negó responsabilidad en filtración de audio de reunión de APP | Fuente: Congreso de la República

La congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Heidy Juarez, negó cualquier responsabilidad en la filtración del audio de una reunión entre congresistas de su partido y su líder César Acuña.

“Niego rotundamente cualquier tipo de responsabilidad en la filtración de esos audios, no tengo ninguna participación", afirmó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, señaló que está dispuesta a someterse a todas las investigaciones del partido para dar con el responsable de la referida filtración.

"Si el partido lo considera conveniente, me someto a las investigaciones que considere pertinentes para que se aclare toda esta situación, porque es lamentable todo lo que está pasando por la filtración de estos audios que, de manera tendenciosa y desinformando, porque no han puesto el desarrollo de toda la reunión que se tuvo", explicó.

Además, refirió que su partido no le ha comunicado nada sobre su presunta participación en la referida filtración y culpó a la prensa de implicarla en el suceso.

"Mi partido no me ha comunicado nada, no tengo ningún conocimiento por parte de mi partido y lo que me afecta muchísimo es que de manera muy tendenciosa ventilan mi nombre (...) Estoy aclarando esto por las presunciones que está haciendo la prensa", sostuvo.

"Lady Camones se refería a todo el Congreso"

Como se recuerda, el día de ayer, un reportaje del portal Epicentro TV dio a conocer unos audios de una reunión entre César Acuña; la presidenta del Congreso, Lady Camones; y otros parlamentarios de la bancada de APP. En ellos, se escucha a la titular del Congreso quejarse de la poca disposición de los parlamentarios para realizar funciones durante el feriado largo de los últimos días del pasado mes de agosto.

Al respecto, Heidy Juarez dijo que Camones no se refería solo a congresistas de su bancada sino "a todo el Congreso".

"El pronunciamiento es por todo el Congreso en su conjunto. Lo que dice Lady Camones es el desarrollo o el desenvolvimiento que está teniendo el Congreso. Pero esa es una reunión de bancada, algo que es privado", indicó.

En ese sentido, Juárez dijo que el trabajo de Lady Camones como presidenta del Congreso es "óptimo", aunque había "equivocaciones".

"En primer lugar, tiene poco tiempo. Está haciendo su trabajo, yo lo considero óptimo. Que hay equivocaciones, bueno, se van a ir subsanando y superando, definitivamente. Pero Lady Camones, por parte del partido APP, tiene todo el respaldo y todo el apoyo", remarcó.

Además, Juárez acusó de "querer desunir a APP" con la filtración, "pero no lo van a lograr. Más bien, al contrario, tenemos que demostrar solidez, contundencia, unión", subrayó.

"Quieren perjudicar a César Acuña"

Por otro lado, Heidy Juárez señaló que con el audio se busca "perjudicar" al líder de su partido, César Acuña, pues solo se habría mostrado "una parte" de la reunión aludida.

"Hemos desarrollando varios temas y ha tocado tratar algo que desde el 2016, el excongresista Richard Acuña lo trató. Es algo que beneficiaría mucho a la región La Libertad. No es algo que recién se esté tratando, éste es un tema que viene desde el 2016 y eso no lo ponen", afirmó.

Vale decir que, en otra parte del audio que se hizo público ayer, César Acuña pide que la Mesa Directiva del Congreso consiga que la Comisión de Descentralización agende y apruebe en el pleno del Parlamento el dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en distrito ya que representarían "votos" a favor de su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

"Lo que pasa es que esos audios están totalmente sacados de contexto. No están informando todo lo que se ha desarrollado en la reunión. Ese es el problema", remarcó la parlamentaria Juárez al respecto.

