Bancada de Avanza País responde tras agresión a Phillip Butters: “Las discrepancias no justifican el amedrentamiento”

Phillip Butters tuvo que ser escoltado por la Policía ante la agresión de los manifestantes.
Sebastián Acosta

Mediante un comunicado, la bancada parlamentaria condenó los actos de violencia en los que se vio involucrado su candidato presidencial.

La bancada parlamentaria del partido Avanza País se pronunció sobre la agresión que sufrió su candidato presidencial, Phillip Butters, de parte de un grupo de manifestantes en la ciudad de Juliaca, Puno.

A través de un comunicado compartido en sus redes, la bancada de Avanza País condenó toda forma violencia política y expresó su solidaridad y apoyo a Phillip Butters.

Asimismo, indicaron que las discrepancias no justifican la agresión ni amedrentamiento, en referencia a lo vivido por el exconductor de televisión.

“Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”, indicaron.

Tuvo que ser escoltado

Un grupo de manifestantes en la ciudad de Juliaca, en Puno, lanzó huevos, piedras, entre otros objetos, a Phillip Butters, candidato presidencial del partido Avanza País.

El hecho ocurrió en los exteriores de la sede de radio La Decana, a donde había llegado el postulante para ofrecer una entrevista.

En los exteriores, se concentraron los manifestantes con pancartas en rechazo a la presencia del también exconductor de televisión.

Fue necesaria la presencia de un contingente policial para resguardar a Phillip Butters a su salida del edificio. Incluso, se le tuvo que colocar un casco, para evitar que alguno de los objetos golpeara su cabeza.

Pese al fuerte resguardo, los efectivos no pudieron contener la agresión al candidato presidencial de Avanza País, a quien también arrojaron líquidos, frutas, entre otros objetos.


Phillip Butters Avanza País Puno

