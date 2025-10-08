Manifestantes lanzaron huevos y piedras a Phillip Butters tras presentación en Juliaca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de manifestantes en la ciudad de Juliaca, en Puno, lanzó huevos, piedras, entre otros objetos, a Phillip Butters, candidato presidencial del partido Avanza País.

El hecho ocurrió en los exteriores de la sede de radio La Decana, a donde había llegado el postulante para ofrecer una entrevista.

En los exteriores, se concentraron los manifestantes con pancartas en rechazo a la presencia del también exconductor de televisión.

Fue necesaria la presencia de un contingente policial para resguardar a Phillip Butters a su salida del edificio. Incluso, se le tuvo que colocar un casco, para evitar que alguno de los objetos golpeara su cabeza.

Agresión

Pese al fuerte resguardo, los efectivos no pudieron contener la agresión al candidato presidencial de Avanza País, a quien también arrojaron líquidos, frutas, entre otros objetos.

Videos muestran cómo Butters tuvo que avanzar trotando rodeado por un grupo de policías con escudos, mientras las personas le arrojaban cosas y gritaban mensajes en su contra.

El expresentador de televisión llegó de esta forma hasta la Comisaría de la avenida San Martín, donde se mantuvo hasta el cierre de esta nota.

Entre los manifestantes estaban presentes familiares de las personas que fallecieron durante las protestas sociales de 2022-2023.