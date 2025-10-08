PNP desarticuló a ‘Los Raqueteros del Cono Norte’, peligrosa banda criminal que extorsionaba colegios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una peligrosa organización criminal conocida como ‘Los Raqueteros del Cono Norte’, implicada en una serie de casos de extorsión contra instituciones educativas del distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El operativo fue ejecutado por agentes de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado, tras una denuncia presentada por el colegio Monserrat, cuyos directivos alertaron sobre las amenazas que venían recibiendo por parte de este grupo delictivo.

Según la investigación policial, los presuntos delincuentes exigían 20 mil soles a cambio de no atentar contra la vida de los directivos y trabajadores del plantel. Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos integrantes de la banda y decomisaron cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y mochilas con material vinculado a las amenazas.

De acuerdo con la información brindada por la PNP, ambos capturados presentan antecedentes por extorsión y lesiones graves, y no se descarta que estén involucrados en casos similares en Lima Norte.

#Lima 🚔 | Agentes de la Brigada Especial contra el Crimen SJL desarticularon a la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐑𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞, implicada en extorsiones a un colegio en el distrito de San Martín de Porres.

Denuncias por extorsión aumentó en un 28.8 % respecto del 2024

Las autoridades indicaron que este tipo de delitos se ha incrementado de manera preocupante en los últimos meses. Entre enero y septiembre de este año, se registraron más de 20 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que representa un aumento del 28.8 % respecto al 2024, según el Sistema de Denuncias de la Policía Nacional.

Esto significa que, en promedio, cada 19 minutos una persona denuncia un caso de extorsión en el país, lo que refleja la magnitud del problema que afecta no solo al sector transporte y comercio, sino también al ámbito educativo, que se ha convertido en un nuevo blanco de las mafias criminales.