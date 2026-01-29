Últimas Noticias
Nuevo embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, llegó al Perú

Redacción RPP

Bernie Navarro manifestó sentirse "muy entusiasmado" por conocer lo que describió como su "nueva casa".

Lima
00:00 · 03:05

El embajador designado de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, arribó al país la tarde de este jueves para presentar sus cartas credenciales ante el Gobierno de José Jerí.

A su llegada al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el representante estadounidense destacó su vínculo personal con el Perú, al señalar que viajó acompañado de su familia al país natal de su esposa, Claudia. Recordó, además, que su matrimonio se celebró en Lima.

Navarro manifestó sentirse “muy entusiasmado” por conocer lo que describió como su “nueva casa” y expresó su deseo de sentir al Perú como su hogar. “Y, claro, comiendo chifa”, añadió.

Días antes, durante una recepción en la sede diplomática peruana en Washington D. C., el embajador subrayó la importancia que Estados Unidos otorga a su relación con el Perú. En ese contexto, señaló que su gestión estará orientada a profundizar los vínculos bilaterales y a consolidar una alianza sólida y de largo plazo.

Indicó también que, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos busca renovar su compromiso con América Latina y fortalecer los lazos con los países del hemisferio occidental.

Bernie Navarro es fundador y presidente de Benworth Capital Partners, firma de capital privado especializada en financiamiento hipotecario. Asimismo, ha participado en diversas misiones comerciales a Sudamérica y lideró una en el Perú con el objetivo de impulsar el comercio en el sur de Florida.

Bernie Navarro Estados Unidos

