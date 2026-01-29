Donald Trump anuncia reapertura del espacio aéreo comercial con Venezuela

Estados Unidos parece afianzar su relación con la Administración de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Donald Trump anunció que, tras una conversación con la mandataria “encargada”–tras los ataques estadounidenses en el país latinoamericano que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro–dio instrucciones a todos los involucrados para que “a más tardar al final de hoy”, jueves 29 de enero, empiecen a reabrir el espacio aéreo comercial con el país latinoamericano.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a estar abriendo todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto”, aseguró el líder republicano.

El anuncio llega después de que el pasado noviembre, dos meses antes de la incursión militar de Washington que terminó con el derrocamiento de Maduro, Trump advirtiera que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado en su totalidad.

"Algunos quieren regresar" a Venezuela

Durante su anuncio de este jueves, el líder de la Casa Blanca mencionó a la comunidad venezolana en Doral, Florida, donde se concentra la mayor parte de la diáspora de ese país, al asegurar que se encuentran “muy emocionados” por la noticia.

"La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", recalcó.

Tras la declaración de Trump la compañía estadounidense American Airlines anunció que planea reanudar sus vuelos diarios a Venezuela, en espera de la aprobación del Gobierno y sujeto a evaluaciones de seguridad.

Trump solicitó el jueves al Departamento de Transporte de EE. UU. que levantara las restricciones que actualmente impiden los vuelos estadounidenses.

La aerolínea suspendió sus servicios en 2019 después de que Washington, en el primer mandato de Donald Trump, prohibiera los vuelos.