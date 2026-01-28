Marco Rubio afirma que la situación en Irán es más compleja que en Venezuela: "Nadie sabe quién tomaría el poder"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que un eventual derrocamiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, generaría una incertidumbre mayor que la crisis en Venezuela, ya que "nadie sabe quién tomaría el poder".

Estas declaraciones se producen en un contexto de escalada de tensiones, con el presidente Donald Trump enviando una flota naval a la región y advirtiendo sobre posibles acciones militares preventivas, similares a las ejecutadas en Venezuela a principios de enero de 2026.

Rubio, en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reconoció que la situación en Irán sería "mucho más compleja" que en Venezuela y que "requeriría mucha reflexión".

El secretario de Estado señaló que el sistema en Irán "está dividido entre el líder supremo y el CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) que le responde regularmente" e "individuos cuasi elegidos" que "en última instancia tienen que dirigir todo lo que hacen según el líder supremo".

"No creo que nadie pueda dar una respuesta sencilla sobre lo que sucederá en Irán si el líder supremo y el régimen cayeran, más allá de la esperanza de que exista alguna capacidad para tener a alguien dentro de sus sistemas que pueda trabajar hacia una transición similar", dijo de acuerdo al reporte de CNN.

"Me imagino que sería mucho más complejo que el que estamos describiendo ahora porque estamos hablando de un régimen que lleva mucho tiempo en vigor [...] por lo que será necesario reflexionar mucho si alguna vez se presenta esa eventualidad", manifestó.

También planteó la posibilidad de ataques preventivos para proteger fuerzas estadounidenses y aliados en la zona, argumentando que Irán ha acumulado capacidades para llevar a cabo agresiones.

"Creo que es prudente y sensato tener una postura de fuerza dentro de la región que pueda responder y potencialmente, no necesariamente a lo que va a suceder, pero si es necesario, prevenir preventivamente el ataque contra miles de militares estadounidenses y otras instalaciones en la región y nuestros aliados", dijo el principal diplomático estadounidense a los legisladores, según reseña de la cadena CNN.

Rubio dijo que esperaba que "no se llegara a eso", pero argumentó que Irán ha acumulado la capacidad para llevar a cabo un ataque de ese tipo. Sobre qué sucede si el líder supremo es destituido, Rubio dijo que "esa es una pregunta abierta".

El principal diplomático estadounidense dijo que “un problema central” que enfrenta el régimen iraní, “a diferencia de las protestas que se vieron en el pasado sobre otros temas, es que no tienen una forma de abordar las quejas centrales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso”.

Debilidad del régimen iraní según Rubio

Marco Rubio también afirmó que el régimen iraní está "probablemente más débil que nunca”.

Argumentó que la economía estaba “en colapso” debido a las sanciones y porque Irán gasta “todo su dinero y todos sus recursos construyendo armas y patrocinando grupos terroristas en todo el mundo”, reportó la cadena.

El principal diplomático estadounidense dijo que estima que el número de muertos por las recientes protestas es "de miles".

"Creo que los regímenes, incluido el de Irán, han aprendido que disparar a la gente en la cabeza con francotiradores es efectivo. Es decir, funciona, y lo han hecho. Es horrible, y eso es lo que hemos visto", dijo Rubio, según CNN.

Amenazas de Donald Trump y el envío de la flota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en Venezuela.

"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario", advirtió Trump en una publicación en la red social Truth Social, donde también dijo esperar que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo" para todas las partes y en el que no haya "armas nucleares".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

Esa contienda supuso "una gran destrucción para Irán", pero la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder", alertó Trump en su red social.

El mensaje del republicano llega después de que llegara a Oriente Medio una flota de la Armada estadounidense que Trump había ordenado dirigirse hacia Irán tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025.

Las protestas, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país. Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.