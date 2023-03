Betssy Chávez aseguró que apoyará eventual candidatura presidencial de Aníbal Torres por pedido de Pedro Castillo

La exjefa del Gabinete Ministerial indicó que el expresidente Pedro Castillo le pidió apoyar a Aníbal Torres. | Fuente: Andina

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, señaló que apoyará una eventual candidatura del también extitular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, a la Presidencia de la República, pese a que ambos afrontan investigaciones en Fiscalía por sus roles durante la gestión del exmandatario Pedro Castillo.

La recientemente suspendida parlamentaria rechazó que vaya a retirarse de la política y dijo que respaldará a Aníbal Torres en su posible aventura electoral por pedido del propio Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre de 2022, precisamente cuando Chávez era jefa del Gabinete Ministerial.

“¿Usted cree que la política es un affaire? El político es de por vida. No me imagino que uno entre a política un momento y haya una situación compleja y sale huyendo. Voy a apoyar al doctor Aníbal Torres en una próxima gesta electoral, no sé si en su plancha, pero sí apoyarlo genuinamente, porque el presidente Pedro Castillo me lo ha pedido”, dijo en entrevista al dominical Punto Final.

Chávez Chino indicó también que no tiene intenciones de postular a la Presidencia de la República. Sin embargo, al ser consultada sobre la posibilidad de que vaya a prisión por la investigación fiscal en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, sostuvo que varios exlíderes mundiales fueron encarcelados y lograron la presidencia en sus países.

“Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, el presidente más exitoso y trascendente de Sudáfrica. Mujica estuvo en prisión, líder mundial de izquierdas uruguayo. Petro estuvo en prisión… Bueno, si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme”, manifestó.

Sobre su papel el día del golpe

Respecto de su papel el día del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, Betssy Chávez sostuvo que ella solo cumplió la orden del exmandatario de convocar a la prensa del Estado para una actividad oficial y que el indicar a los periodistas que se trataba de un mensaje a la nación no representa ningún delito.

En esa línea, la suspendida parlamentaria dijo que ella no participó en una conspiración el pasado 7 de diciembre de 2022 y que tampoco se reunió con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, un día antes al mensaje de Pedro Castillo. Asimismo, rechazó haber redactado el documento leído entonces por el exmandatario.

“No tengo idea, no lo he escrito, no es mi pluma. Cuando publique el libro que voy a publicar y creo que cualquier persona que le gusta leer, somos muchos a los que nos gusta leer, puede reconocer la pluma de alguien, la forma en la que escribe y esa no es mi pluma”, sostuvo.

“Pruébenme que yo me he reunido, porque tú tienes que conspirar y con alguien que tenga la capacidad de hacer lo que decía el discurso”, añadió.