Abogado de Betssy Chávez dice que "no puede confirmar" si exministra se encuentra asilada en la embajada de México en Lima

Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, anunció el canciller Hugo de Zela

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, dijo desconocer si la expresidenta del Consejo de Ministros se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.



“Nosotros no podemos, en este momento, confirmar absolutamente nada, no nos hemos comunicado con Betssy Chávez”, dijo durante una entrevista con RPP.

No obstante, Noblecilla Olaechea señaló que, si fuera cierta la información proporcionada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en el sentido de que Chávez está siendo asilada en la citada misión diplomática, sería un derecho de su patrocinada al considerar que sufre persecución política.



La defensa legal sostuvo que su clienta no ha asistido a las últimas tres audiencias del juicio oral que se le sigue junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.



Noblecilla justificó argumentando que la también exministra de Cultura “ha estado en condición de dispensada por temas de salud”. Precisó que un médico legista enviado por una sala penal determinó que Chávez Chino “estaba enferma”.

En una conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela anunció que el Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que el país latinoamericano viene brindando asilo en su embajada en Lima a Betssy Chávez.



El ministro explicó que esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".