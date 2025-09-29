Últimas Noticias
Comisión Permanente aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez

Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros.
Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El informe, aprobado con 17 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, fue sustentado por la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La acusación deberá ser debatida en el Pleno para su aprobación final.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes el informe que recomienda inhabilitar por diez años para el ejercicio de cargos públicos a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, debido a su presunta participación en el golpe de Estado liderado por el ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El informe aprobado con 17 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, fue sustentado por la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

La acusación señala que Chávez infringió los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú al participar activamente en acciones previas, durante y posteriores al intento de golpe. 

La acusación constitucional, presentada por la congresista Patricia Chirinos, deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, que tomará la decisión final. 

Chávez no asistió a la sesión de la Comisión Permanente, siendo representada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien expuso sus argumentos de defensa.

Actualmente, la exministra enfrenta un juicio oral por el delito de rebelión, con comparecencia restringida y una orden de impedimento de salida del país por diez meses. La Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión en su contra.

El informe aprobado este lunes será sustentado ante el Pleno por la comisión acusadora, que será liderada por la congresista Camones.

