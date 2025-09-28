Cardenal Castillo dice que no hay "candidato preferido católico" y destacó marchas de la 'Generación Z': "Hay personas con dignidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cardenal Carlos Castillo, en su homilía realizada este domingo en la Catedral de Lima, advirtió que, en la campaña electoral que viene en camino en el marco de los comicios del próximo año, no existe un "candidato católico preferido" promovido por la Iglesia católica.

En ese sentido, invocó a la ciudadanía a generar "conciencia" para "neutralizar a todos aquellos que se disfrazan de muy católicos y son todo lo contrario a la fe".

"Como ustedes saben bien, se abrirá pronto este proceso electoral y nuestra tarea será no irradiar algo así como la posición católica en la política, no. Porque aquí, como todos somos católicos, entonces sería un bolondrón. No podemos tener una preferencia nosotros a ningún candidato por más que sea católico, apostólico y romano. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que pueda realmente realizar y la demostración de si esas personas son honestas para poderlo hacer. A la Iglesia le corresponde nada más decir ‘estos son los valores y principios’. Todos, por nuestra conciencia y responsabilidad, tenemos que pensar quiénes deben ser los que no repitan esta historia terrible que estamos viviendo", señaló.

"De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Todos, si son buenos deben ser elegidos, y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean. Y para eso debemos evitar apresurarnos, tenemos todo el tiempo de aquí a cuando sean las elecciones para pensar eso, y la Iglesia no va a dar ningún nombre. Rechacen eso de que, por ser católico, este debe ser. No. Si es buena persona, si es inteligente, si tiene un buen programa y ha demostrado que así lo puede hacer, vale la pena. Correcto. Fórmense la idea ustedes, su conciencia es la que vale. Por eso somos un país libre y la Iglesia no puede someter al país a una sola opinión", agregó.

El arzobispo de Lima indicó que "ya se están sintiendo las voces de que todos recurren a Dios", de cara a la campaña electoral. En ese sentido, expresó: "A Dios déjenlo tranquilo que es de todos, no es de ninguno en particular y, por lo tanto, Dios no tiene partido. Dios tiene amor por toda la humanidad y el bien común, inclusive por los ricos epulones".

"Hoy día por eso ojalá este mensaje que nos viene de la gente sencilla, de todos los que están sufriendo en diversas situaciones con sus familias destrozadas porque han matado a sus parientes como estamos sufriendo en la sociedad, pueda irradiar nuestro sentido de compasión y poder generar entre todos una conciencia que permita neutralizar a todos aquellos que se disfrazan de muy católicos y son todo lo contrario a la fe", sostuvo.



Generación Z "son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza"

Asimismo, Castillo Mattasoglio destacó las movilizaciones de este fin de semana que han sido convocadas, principalmente, por gremios de transportistas y por el colectivo autodenominado 'Generación Z', conformado por jóvenes que protestan contra la reciente Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano.

“Ayer, comentaron los hermanos que salieron a marchar de los transportes, hicieron esta petición: ‘señores responsables del orden, hagan orden en la ciudad para que podamos regresar a nuestras casas, a nuestras familias, vivos’. Qué bonito que en el momento de sufrimiento ellos recuerdan que quienes quedan desolados si les pasa algo grave, la primera que se afecta es la familia”, refirió.

"También lo hemos visto en los muchachos que han salido a las calles, han llenado el centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país, misericordia, justicia por tantas injusticias y leyes injustas que se han aprobado, como la de obligar a un seguro a los 18 años y así pagar la AFP que después algunos se la roban", añadió.

Respecto a la 'Generación Z', el cardenal remarcó que no son "terroristas", sino personas con dignidad que tienen mucho que decirle a la humanidad.

"Estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir ‘esta gente terrorista’. No, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad, y nuestros jóvenes por más que sean llamados Generación Z tienen mucho que decirle a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza. Vamos a decir esperanza con “z” y eso necesitamos hoy día: ser esperanza para los demás", aseveró.

Por otro lado, el arzobispo criticó la persecución desatada en EE.UU. contra migrantes latinoamericanos, a partir de las política del gobierno de Donald Trump.

"Estos últimos días a nuestros hermanos peruanos, migrantes, también, junto con los ecuatorianos y otros, en New York los han agarrado, los han separado a los niños de los papás y se los han llevado y no se sabe dónde están, simple y llanamente por decir que ser latinoamericano es ser un apestado, ser migrante es ser un apestado. ¿Y por que migra la gente? Porque no hay trabajo, porque hay que buscar esperanza. Y ahora resulta que ahí donde buscaron y encontraron algo, gracias a que por lo menos había un ambiente democrático, ahora encuentran un infierno", puntualizó.