El cardenal de Lima, monseñor Carlos Castillo, expresó su preocupación por la propuesta congresal que plantea el retiro total de fondos del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al considerar que es una “medida apresurada” que requiere más análisis.

“Me asusta un poco, por ejemplo, que una solución rápida como las pensiones de la ONE se decida una cosa así apurada y se afecte un sistema solidario, que tiene que ver con las personas mayores, y se vayan a retirar los fondos de los menores y se colapse el sistema; y se afecte el futuro de los propios jóvenes y evidentemente el presente de los que no van a poder recibir”, dijo en su programa Diálogo de Fe de RPP Noticias.

“Son medidas apresuradas que requieren estudio y requieren un análisis profundo, sobre todo porque no es cuestión de hacer propaganda por algún motivo. A veces hay intereses propios que ven más ‘con esto, nos ganamos a un grupo de gente’, pero eso no es bueno para el país, para todos”, añadió.

El proyecto de ley que será debatido el martes por el Congreso propone la devolución del 100 % de los aportes a la ONP. El Gobierno ha expresado sus reparos a esta iniciativa y ha planteado la posibilidad de entregar un bono a los pensionistas.

“En una situación así, las cosas deben pensarse bien, a la vez que evidentemente intentar responder. Pero cuando hay una reacción apurada, siempre el peligro es que se haga una cosa equivocada, ¿no?”, reflexionó Castillo al respecto.

En ese sentido, puso de ejemplo el caso de la ciudad de Iquitos, que se está recuperando tras haber sido duramente golpeada por la pandemia. “Todos los índices están bajando en Iquitos, porque se han pensado bien las medidas (...) y se ha ordenado”, comentó el religioso.

“Si todos los sectores nos unimos, pensamos, orientamos, nos ayudamos con la ciencia, con la técnica y oramos también, en el sentido que esperamos juntos, incluso, si no somos creyentes; se crea un nuevo espíritu que permite no salir apurado por interés individual o personal, sino por un interés de todos”, sentenció.

