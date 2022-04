La parlamentaria fujimorista cuestionó con dureza al mandatario por pretender cambios en la constitución | Fuente: Congreso

La congresista Patricia Juárez, actual presidenta de la comisión de Constitución, aseguró que el proyecto de ley anunciado por el presidente Pedro Castillo, para consultar un cambio de constitución durante las elecciones municipales de octubre, tiene "visos de inconstitucionalidad".

"El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre porque las elecciones ya han sido convocadas", enfatizó la parlamentaria a RPP Noticias.

Para Juárez, el anuncio del presidente Pedro Castillo solo va a generar falsas expectativas en la población y "no corresponde a nuestros cauces constitucionales".

"No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales", puntualizó la legisladora fujimorista.

Constitucionalista asegura que Congreso puede aprobar la ley

Por su parte, el abogado constitucionalista Omar Cairo afirmó que el Congreso sí puede aprobar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantee incluir una cédula durante las elecciones regionales y municipales donde se consulte a la población sobre si está de acuerdo o no en una nueva Constitución. Sin embargo, advirtió que sería "complicadísimo".

Cairo señaló que, según las expresiones del presidente Pedro Castillo, este proyecto de ley es un "mecanismo de transformación constitucional" no previsto en la Constitución Política actual.