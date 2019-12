César Villanueva cumple actualmente con los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra | Fuente: Andina

Esta mañana, en el programa “Ampliación de Noticias”, Segismundo Suárez, defensa legal del ex primer ministro, César Villanueva, aseguró que el caso de su patrocinado, quien cumple actualmente prisión preventiva, amerita una investigación sobre lo que ocurre al interior del Ministerio Público.

Suárez indicó que continuará con la apelación de la prisión preventiva, para que su patrocinado enfrente la investigación en su contra bajo comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Esto debido a que afirma que el expremier atraviesa por un complicado estado de salud.

“El certificado del médico legista, que lo vio el fiscal Juárez Atoche, probó los dos infartos cerebrales y el aneurisma detectado. ¿Qué nos dice el juez Chávez Tamariz? Que es una situación similar a la de PPK pero que va a resolver diferente. Él es un paciente de alto riesgo”, indicó.

Por otro lado, Suárez comentó que las declaraciones de los colaboradores eficaces en el caso de su patrocinado no han sido corroboradas antes de dictar la prisión preventiva por 18 meses en su contra.

“No hay resolución firme, nada. ¿Qué ocurre? Que la Fiscalía presume que las reuniones eran con contenido ilícito, pero no presenta ningún documento. ¿Qué presenta? Transcripciones de interceptaciones telefónicas, en las cuales no se aprecia un solo ofrecimiento de César Villanueva de dinero, dádivas o lo que sea. ¿Qué nos pide la norma y la jurisprudencia? Que sea corroborado. Inclusive en las escuchas tiene que haber una audiencia de reconocimiento y no existe. El día de hoy los titulares deberían ser: ‘Fiscalía crea, inventa pruebas e inventa un caso contra César Villanueva’”, señaló.

EL CASO

Este 26 de diciembre, el magistrado de la Sala Penal de Apelaciones, Ramiro Salinas, escuchó los argumentos del Ministerio Público y de los abogados del expremier y dejó a voto el recurso de apelación para que este enfrente su proceso en comparecencia restringida e impedimento de salida del país.

César Villanueva y Marco Díaz son investigados actualmente por colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht por la carretera San José de Sisa, en la región San Martín.