Colchado acusó a Arana de "aprovechar" decisión del TC para pedir investigación contra policías y fiscales que allanaron casa de Boluarte

Harvey Colchado
El coronel PNP Harvey Colchado fue pasado al retiro en diciembre del año pasado. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En RPP, Harvey Colchado dijo que el presidente del Consejo de Ministros estaría buscando, a modo de venganza, pasar al retiro a los policías que participaron en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y excoordinador de apoyo al Eficcop, acusó a Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, de "estar aprovechando" la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) —que dispone suspender las investigaciones contra Dina Boluarte— para pedir el inicio de una investigación contra los policías y fiscales que allanaron la casa de la presidenta, ubicada en Surquillo, por el caso Rolex.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, acusó al Ejecutivo de querer “instrumentalizar” la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) para sancionarlos, a modo de “venganza”, por la pesquisa y allanamiento que llevaron a cabo contra una mandataria en funciones.

Colchado explicó que, tras la “noticia criminal” dada por Arana, la Inspectoría de la PNP podría abrir una pesquisa célere y, en poco tiempo, sancionar a unos 19 policías que participaron en el allanamiento. 

“Lo que está haciendo el premier es generar una desinformación para pasar al retiro —como ocurrió con él— a los demás componentes del equipo especial que apoyó al Eficcop en las investigaciones contra la presidenta”, denunció.

¿Qué dijo Arana?

En vísperas, Arana Ysa dijo que la sentencia del TC —que establece de manera clara que un jefe de Estado solo puede ser denunciado por los casos previstos en el artículo 117 de la Carta Magna — evidencia que ha existido una politización frecuente de la justicia.

"Esta sentencia pone de manifiesto que ha habido un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación", opinó.

El titular del Gabinete Ministerial descartó que el fallo del organismo signifique que la actual jefa de Estado no pueda ser investigada, siempre que se respeten los términos fijados por el máximo intérprete de la Constitución.

"Lo que el tribunal ha dicho con claridad es que no se puede allanar Palacio [de Gobierno], no se puede allanar la casa de la presidenta y no se le puede someter a un control físico estricto, como ocurrió equivocada e inconstitucionalmente en aquella oportunidad", añadió.


Harvey Colchado Eduardo Arana TC Dina Boluarte

