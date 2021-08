Colectivos realizan protesta contra los ministros de Defensa y de Trabajo [VIDEO]

La manifestación comenzó con un plantón en la sede del Mindef, en Jesús María. | Fuente: RPP

Un grupo de ciudadanos realizó una protesta contra los ministros de Defensa, Walter Ayala, y de Trabajo, Iber Maraví. Los manifestantes demandaron la salida de estos funcionarios debido a denuncias aparecidas en su contra.

La protesta comenzó esta mañana con un plantón en la sede del Ministerio de Defensa (Mindef), en la avenida De la Peruanidad, en Jesús María. Los manifestantes exigieron la salida de Walter Ayala, quien -según una denuncia periodística- fue dado de baja de la Policía Nacional por medida disciplinaria.

En el plantón, los ciudadanos portaban una bandera del Perú gigante, de unos 20 metros de largo; y lanzaban arengas contra los citados ministros, así como contra el jefe del Gabinete, Guido Bellido, y el presidente Pedro Castillo.

Luego, los manifestantes marcharon hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), también en Jesús María, donde exigieron la salida de su titular, quien -según otra denuncia periodística- aparece en atestados policiales de inicios de los años ochenta relacionados a ataques de miembros de Sendero Luminoso.

No al voto de confianza

En diálogo con RPP Noticias, el excongresista Jorge del Castillo, quien estuvo presente en la movilización, se mostró en contra de que el Congreso le otorgue el voto de confianza al Gabinete presidido por Guido Bellido.

“No puede haber una persona que no califica como ministro de Defensa y una persona acusada de terrorismo como no habido en un atentado terrorista como ministro de Trabajo. Esa es una cosa que está probada”, manifestó el aprista.

“Si el grupo comunista que apoya al Gobierno quiere votar por la confianza, que lo hagan. Pero yo creo que los demócratas no deben hacerlo. Los demócratas votan en contra o se abstienen, pero no me imagino a un miembro de un partido demócrata votando a favor de la confianza”, añadió.

Los colectivos que participaron en esta movilización anunciaron que mañana realizarán un plantón en la sede del Congreso, hasta donde el Gabinete presidido por Guido Bellido acudirá para pedir el voto de confianza.

