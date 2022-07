Ministro de Defensa deberá responder el próximo viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso | Fuente: Composición RPP

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, anunció que su grupo de trabajo citará al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, para el próximo viernes 15 de julio para que responda por, presuntamente, haber usado un avión de la Marina de Guerra del Perú para transportar a sus 3 hijas a Huánuco.

“La evidencia no deja lugar a discusión. El ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Usó bienes públicos para una actividad no oficial sino, presuntamente, particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso. Y eso está tipificado como delito", anunció.

Según un reportaje emitido ayer por Punto Final, el titular de Defensa llevó a sus hijas de 11, 15 y 31 años en la aeronave Fokker de la Marina mientras se desplazaba a una actividad oficial en Huánuco. Esto, según se detalla en la lista de pasajeros de vuelos oficiales en comisión de servicios de ministros de Estado a la que accedió el programa periodístico.

"Ahora el ministro señala que fue por una situación de fuerza mayor. En consecuencia, sería ideal que aclare ello de manera documentada, formal. Por eso, citaremos al ministro para este viernes 15”, subrayó el congresista Ventura.

Piden intervención de la Fiscalía

Por otro lado, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, solicitó la intervención de la Fiscal de la Nación, Liz Benavides, en el caso.

"El Ministro se habría trasladado (...) junto con sus tres hijas (...) por un tiempo de tres días consecutivos, pese a que la actividad solo duró unas horas. En este sentido, ello constituye hechos pasibles de investigación por parte del Ministerio Público (...) Por lo expuesto, exhorto a usted que, en ejercicio de sus facultades (...), evalúe las acciones pertinentes en atención a estos hechos que constituirían delito", precisa el oficio.

Asimismo, la congresista fujimorista Vivian Olivos también solicitó la intervención del Ministerio Público y pidió al titular de Defensa un informe detallado sobre sus actos oficiales realizados el pasado 13 de marzo, fecha en que se habrían cometido los hechos.



“Es una muestra clara de que este Gobierno aprovecha su poder para su propio beneficio. Pero qué podemos esperar de los ministros si ven a su Presidente que usa y abusa de los recursos públicos para provecho propio y de sus familiares (...) Y hoy, el buen alumno, el ministro de Defensa, utiliza un helicóptero para movilizar a sus hijas ¿Acaso no sabe que en Huánuco existen dos aerolíneas? (…) El ministro violó la ley porque claramente cometió peculado de uso y debe sancionarse”, refirió la parlamentaria.